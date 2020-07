Klimakommission mit Klimakonsens

Die Ravensburger Klimakommission hatte am 26. Juni zum vierten und damit letzten Mal im Schwörsaal des Waaghauses getagt. Es ging darum, einen „Klimakonsens“ für die Stadt Ravensburg zu formulieren, den der Gesamtgemeinderat nun am Montag, 27. Juli, in einer öffentlichen Sondersitzung diskutieren wird und beschließen soll. Detailliert geht es um die Bereiche Mobilität und Verkehr, um Gebäude und Energie, um Ausgleichsmaßnahmen und um verstärkte Bewusstseinsbildung bei den Menschen für nachhaltigeres Leben und Wirtschaften.

„Die Kommission hat sehr wertvolle ehrenamtliche Arbeit für unsere Stadt geleistet“, freut sich Oberbürgermeister Daniel Rapp. „Dafür gebührt allen großer Dank, gerade auch weil es so ein Verfahren noch nie gab und deshalb neu für uns alle war.“ Tatsächlich hätten sich in einem deutschlandweit einmaligen Verfahren mehr als 30 engagierte Frauen und Männer aus der Bürgerschaft getroffen, aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsverbänden, aus Wirtschaft und Handel, aus Lehre und Wissenschaft, aus Kommunalpolitik und Verwaltung, um über mehrere Monate hinweg konkret über lokale Klimaschutzziele und deren Verwirklichung zu sprechen.