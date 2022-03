Klezmer-Klarinettist kommt in die Zehntscheuer

Mit Helmut Eisel gastiert am Samstag, 26. März, ein renommierter deutscher Klezmer-Klarinettist in der Zehntscheuer. Gemeinsam mit Michael Marx an der Gitarre sowie Stefan Engelmann am Kontrabass wird mit dem „Klezfiesta“-Programm ein Fest für die Sinne geboten, in dem der intensive Dialog von Klarinette, Gitarre und Kontrabass die Luft zum Flirren bringt, wie es in einer Ankündigung heißt. Einmal mehr vermittele Eisel demnach mit seiner „sprechenden Klarinette“ gutgelaunt zwischen den Stilen und Kulturen. Seinem Publikum erzähle er mit seiner Musik Geschichten – fröhliche, melancholische, unwiderstehlich verführerische. In „Klezfiesta“ wird insbesondere die spanische Klezmertradition zum Klingen gebracht, kombiniert mit südländisch inspirierten Eigenkompositionen und etlichen Versionen „klassischer“ Klezmernummern. So entstehe ein mal meditatives, mal völlig entfesseltes Programm, das dank unerwarteter Wendungen zum Staunen und Mitswingen einlädt. Karten im Vorverkauf gibt es in Ravensburg in der Tourist-Info, im Musikhaus Lange und bei der „Schwäbischen Zeitung“ sowie bei allen üblichen VVK-Stellen in der Region. Weitere Infos und Hörbeispiele unter: www.helmut-eisel.de