Kleines Jubiläum – große Fachfrau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 40-jährigen Bestehen der Schutzeinrichtungen von Frauen und Kinder in Not war die Expertin Frau Prof. Dr. Barbara Kavemann in der Zehntscheuer, um aus aktuellen Studien zu Auswirkungen von Häuslicher Gewalt auf Kinder und Jugendliche zu berichten. Auch wenn „Die Töchter und Söhne zwischendrin“ nicht direkt selbst geschlagen werden, aber mithören und ansehen, spüren sie heftige Ängste im Bauch: dass der Mama sehr wehgetan wird und dass die Sache schlimm ausgehen könnte. Alpträume, Konzentrations- und Schulprobleme, Bindungs- sowie spätere Beziehungsschwierigkeiten können unter anderem die Folge sein. Foto: Frauen und Kinder in Not