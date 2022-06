Kleiner Lauf macht große Spende möglich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Anfang war ein Gefühl – das Gefühl, helfen zu wollen, etwas für die Menschen, die unverhofft und unschuldig in diese schwere Lage in der Ukraine geraten waren, tun zu wollen.

Viele Klassen verwirklichten zu Beginn des Krieges schnell für sich kleinere Projekte: Friedenstauben malen, um Solidarität zu zeigen, Kuchen und Gebasteltes verkaufen, um Spenden zu sammeln, und vieles mehr.

Doch das war uns auf Dauer nicht genug: Im Sinne unseres Schulmottos „Alle Ein Ganzes“ organisierte unsere SMV am 11. April mit enormem Aufwand kurzerhand und in Absprache mit den anderen städtischen Gymnasien einen Spendenlauf für die ganze Schule. Jeder Meter zählte, Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer und Lehrerinnen gaben mit großem Einsatz sportlich und emotional alles.

Am Ende steht eine unglaubliche Summe: 23944,57 Euro, die wir nun an Power Bridge Ravensburg übergeben konnten. Power Bridge Oberschwaben hilft und unterstützt damit Menschen in der Ukraine im Kriegsgebiet, aber auch in Kosice in der Slowakei, wohin viele Ukrainer geflohen sind, und schließlich auch in Ravensburg (www.power-bridge.eu/). Am Mittwoch, 25. Mai konnten wir auf dem TSB Gelände den riesigen Spendenscheck übergeben.

Wir bedanken uns als Schule bei allen Menschen, die unsere Läufer und Läuferinnen als Sponsoren so großzügig unterstützt haben. Wir haben gemerkt: Gemeinsam und mit Einsatz können wir viel schaffen!