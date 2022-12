Kleine und große Sensationen beim Weihnachtscircus

Die Frage danach, was es braucht, um ein Publikum zu begeistern, hat Elmar Kretz längst beantwortet. Jeden Winter, und das seit 15 Jahren, gastiert sein Ravensburger Weihnachtscircus auf dem Freigelände an der Oberschwabenhalle. Gut und warm untergebracht in zwei Thermozelten inszeniert er eine Show der Extraklasse.

Zur Premiere am Samstagnachmittag erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Art Revival aus Anlass dieses Jubiläums. Die beliebtesten Artisten – Menschen und Tiere – durften erneut auftreten und das zur großen Freude aller. In der Abendvorstellung kam es zu einem kleinen Zwischenfall, der zum Glück ohne Folgen blieb. Dazu aber später mehr.

Begeisterte das Publikum mühelos: Leonid Beljakov mit seiner „Comedy Dog Show“. (Foto: Babette Caesar)

„Manege frei – das Spiel beginnt!“, gab Tochter Milena Kretz den Startschuss für die rund zweistündige Show am Samstagnachmittag. Auf ausverkauften Rängen fieberten vom Kleinkind bis zu den Großeltern alle mit. Schon gleich zu Beginn hieß es Luft anhalten, als Robi Berousek seine Leiter in die Mitte der Arena platzierte.

Normalerweise bleibt dieses Gerät nicht von alleine stehen. Doch mit dem Gleichgewichtsartisten aus Prag erfährt sie ganz neue Qualitäten. Mittels Drehungen und Wendungen überlistet er die Schwerkraft und schafft es in einem hochriskanten Akt bis oben hinauf – stehend, freihändig und jonglierend.

Vater und Tochter verteilen Popcorn-Tüten selbst

Was jeden Weihnachtscircus auszeichnet und daher so beliebt macht, ist der menschliche und, wenn man so will, der tierische Umgang. Elmar Kretz ist sich und seinem Konzept über die Jahre treu geblieben. Er flaniert gerne vor Beginn der Vorstellung durch die Besucherreihen, und zusammen mit seiner Tochter teilt er in der Pause Popcorn-Tüten aus.

Aus der Ukraine hat er Kapellmeister Roman Mariash mit seinem großen Circus-Orchester geholt. Über dem Artisteneingang thronend sind diese absoluten Kenner der Szene seit Jahren fester Bestandteil in Ravensburg. Nur sei ihre Ausreise dieses Jahr noch schwieriger gewesen als zu Pandemie-Zeiten. Aus bekannten Gründen.

Alessio Fochesatos ließ seine bunten Vögel auch über die Köpfe der Zuschauer hinweg fliegen. (Foto: Siegfried Heiss)

Keiner der Auftritte gerät zu einem bloßen Event-Hype. Alles, selbst die gewagtesten Nummern wie die der „Flying Wulber“, bewahren ihre Selbstverständlichkeit und die Freude am Tun. Auf vielfachen Wunsch des Publikums hat Kretz die sechs Star-Artisten am Flugtrapez erneut eingeladen.

Dieses Mal in fluoreszierendem Outfit und überarbeiteter Choreografie. Von ihrer Plattform hoch oben unter der Zirkuskuppel schwingen sich die Lufthasardeure auf zu akrobatischen Meisterleistungen und wirken dennoch immer entspannt. Natürlich darf der dreifache Salto Mortale nicht fehlen.

Spontanes Klatschkonzert mit „We will rock you“

Ganz anders und ziemlich bodenständig gibt sich die Szenerie, wenn Clown „Matthieu“ Dallant die Manege in Beschlag nimmt und er kurzerhand gemeinsam mit dem Publikum ein spontanes Klatschkonzert im Rhythmus von Queens „We will rock you“ inszeniert. Er schafft es ohne viel Tamtam, dafür pantomimisch die Herzen für sich zu gewinnen.

Alessio Fochesatos holte sich bei seiner Papageien-Show Verstärkung aus dem Publikum. (Foto: Babette Caesar)

Wer das Publikum ebenso mühelos begeistert, ist Leonid Beljakov mit seiner „Comedy Dog Show“. Vom Pudel bis zum Terrier sitzen die Vierbeiner auf ihren Sockeln, um auf Leos Winke die tollsten Kunststücke zu vollführen. Nein, keine Dressuren im üblichen Sinne. Hier geht alles spielerisch zu und so macht es auch gar nichts, wenn etwas mal nicht klappt. Ist einfach tierisch wie im menschlichen Leben.

So gerät Leos Auftritt mit Boxer zu einer Art Charakterstudie und der Frage, wer führt hier eigentlich wen vor. Es ist ein stetes Zusammenspiel wie auch im Falle der Französin Sarah Florees mit ihren Hula-Reifen oder dem Einradfahrer Francesco Fratellini. Die scheinbare Mühelosigkeit, wenn Stapel von Reifen um einen Körper kreisen oder ein Balanceakt in seiner Unglaublichkeit zum Lachen animiert, macht den unwiderstehlichen Reiz dieser Shows aus.

Im Bann der Papageien

Spätestens, wenn Alessio Fochesatos bunte Vögel, sprich Papageien, einfliegen und ihre Bahnen über die Zuschauerköpfe hinweg ziehen, ist jede und jeder in deren Bann gefangen. Die Tiere behalten stets ihre Persönlichkeit und ihr Eigenleben, um maximal mit dem Menschen zusammen zu agieren. Das findet sich wie in all den Jahren zuvor in der Zwanglosigkeit wieder, sobald Milena und Elmar Kretz mit ihrer Pferde-Dressur aufwarten.

Milena Kretz erfreute das Publikum mit ihrer Pferdedressur. (Foto: Siegfried Heiss)

Das ist immer ein besonderer Moment, der eine mystische Atmosphäre ausstrahlt, wenn vier frei laufende weiße Araberpferde wie von Zauberhand die Manege umkreisen. Es ist das Erspüren von zurückgewonnener Freiheit und Lust am Leben, die auch diesen 15. Ravensburger Weihnachtscircus für alle zum Erlebnis macht.

Pferd läuft in die Zuschauerreihen

Die Besprechung bezieht sich auf die Vorstellung am Samstagmittag. Am Abend kam es zu einem Zwischenfall, der zum Glück aber ohne Folgen blieb: Bei der Pferdedressur im zweiten Teil scheute eines der Tiere und lief aus der Manege in die ersten Zuschauerreihen. Zirkusdirektor Elmar Kretz und seiner Tochter gelang es schließlich, das Pferd zu beruhigen.

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ sagte Elmar Kretz am Sonntag: „Bei lebenden Tieren kann so etwas schon mal passieren, denn Pferde sind Fluchttiere. Wir haben Glück gehabt, dass niemand verletzt wurde, auch dem Pferd geht es gut.“