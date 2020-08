Kleine Münzen mit großer Wirkung

Bereits zum vierten Mal in Folge unterstützt die EBZ-Gruppe laut Pressemitteilung die Kinderstiftung Ravensburg – in diesem Jahr mit einer Spende von 4600 Euro. Das Geld stamme aus der Aktion Restcent, an der sich die Unternehmensgruppe seit Längerem beteilige. Dabei spenden Firmenmitarbeiter die monatlichen Cent-Beträge beim Nettobetrag ihrer Gehaltsabrechnung für einen guten Zweck. „380 Beschäftigte beteiligen sich mittlerweile an der Aktion, darunter 66 Auszubildende und Studenten“, freute sich Nicolai Bonschinski, Betriebsratsvorsitzender der EBZ-Gruppe.

Die EBZ-Gruppe sei bislang das einzige Unternehmen in der Region, das sich an der Aktion Restcent beteilige, so Stiftungsgeschäftsführer Ewald Kohler. Er bedankte sich für das große Engagement des Ravensburger Unternehmens zugunsten der Kinderstiftung Ravensburg. „Es wäre schön, wenn sich weitere Nachahmer finden“, betonte Rolf Engler, der als Kuratoriumsmitglied der Kinderstiftung die Aktion Restcent begleitet. Die fehlenden Cent-Beträge seien für die Einzelnen kaum spürbar, durch die Anzahl der teilnehmenden Personen werde aber eine wirkungsvolle Hilfe für benachteiligte Familien in der Region geleistet.

Für die EBZ-Gruppe und ihre Mitarbeiter sei es auch zu Corona-Zeiten wichtig, sich für Menschen in Not in der Region zu engagieren. Die Kinderstiftung sei dafür ein guter Partner, betonte EBZ-Finanzvorstand Markus Müller. Die Geschäftsführung habe den Spendenbetrag wie in den Vorjahren wieder aufgerundet, berichtete der Betriebsratsvorsitzende Bonschinski. „Die Restcent-Idee ist gut und der Aufwand ist nicht groß“, hebt er hervor. „Bei den heutigen, modernen Lohnsystemen ist meist nur ein kleiner Klick bei der Eingabe erforderlich.“ Wichtig sei aber, dass die Mitarbeiter von Anfang an mitgenommen würden und selbst über ihre Teilnahme entscheiden dürften. „Es wäre schön, wenn auch andere regionale Firmen bei der Restcent-Aktion mitmachen würden“, so Nicolai Bonschinski weiter. Er sei gerne bereit, Personalverantwortliche aus anderen Firmen entsprechend zu beraten und zu informieren (E-Mail-Kontakt: nicolai.bonschinksi@ebz-group.com).