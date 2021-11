Kleine Einsteins – großer Spaß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum zweiten Mal durften wir über siebzig Viertklässler am Albert-Einstein-Gymnasium in Ravensburg begrüßen, um ihnen Spaß und Freude am (natur)wissenschaftlichen und technischen Arbeiten zu vermitteln. Viele Mädchen und Jungen konnten dabei an Stationen unterschiedliche Wissenschaftsbereiche durchlaufen und vieles selbst erforschen: Elektrizität und Magnetismus entdecken, eigene iMotion-Filme drehen, mit dem mBot Ranger einen Parcour oder Rennen fahren und schließlich im Fachbereich Chemie Schleimknete mischen sowie einen Versuch beobachten, bei dem der obligatorische Knall am Ende selbstverständlich nicht fehlte.

Pandemiebedingt konnten wir leider nicht allen Kindern diese Gelegenheit bieten, was wir sehr bedauern. Wir hoffen, diese Kinder aber im neuen Jahr zu unserem Tag der offenen Tür am 09.02.2022 (nähere Infos auf unserer Homepage www.aegrv.de) begrüßen zu dürfen. Und vielleicht sehen wir dann den einen oder anderen „Little Einstein“ wieder, denn es gibt am AEG noch sehr vieles zu entdecken.