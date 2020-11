Klein-Lkw und Bus stoßen in Ravensburg zusammen

Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich laut Polizei am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg ereignet hat.

Der 83-jährige Fahrer eines Klein-Lkw bog von der Schmalegger Straße nach rechts in die Meersburger Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Linienbusses, der aus Richtung Stadtmitte kam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Angaben der Polizei zufolge blieben die Fahrer und alle Busfahrgäste unverletzt. Die Fahrgäste des Busses mussten allerdings den Weg zur nächsten Haltestelle zu Fuß fortsetzen.