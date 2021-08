Klein aber fein!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Coronakonform in kleiner Runde wurden am Freitag, 16. Juli drei junge Männer, welche bis dahin Schüler des SBBZ St. Christina waren, verabschiedet.

Von Seiten der Schulleitung wurden sie mit einigen Gedanken zu den verschiedenen Seiten eines Abschlusses und der Beendigung der ersten Schullaufbahn mit den Worten: „Verabschieden bedeutet auch, sich auf die nächste Begegnung zu freuen!“ auf die nun folgenden Schritte in die berufliche Welt geschickt. Zuvor aber durften sie noch erfahren, dass sie jederzeit gerne zu einem Besuch, aber auch mit Sorgen und Nöten wieder in St. Christina vorbeikommen dürfen. Das in den vergangenen Jahren geknüpfte Band der Verbundenheit und des Vertrauens hält auch nach der Verabschiedung noch. Stolz waren die drei Absolventen auch, dass sie ein Zertifikat der Handwerkskammer Ulm erhalten haben. Sie werden damit für ihr Engagement in verschiedenen kooperativen Projekten im Rahmen der beruflichen Orientierung ausgezeichnet.

Neben den Schülern waren auch die Eltern stolz auf ihre Kinder. Gemeinsam ist es ihnen gelungen, ihre Kinder auf dem nicht immer einfachen Weg bis zum Abschluss zu halten, nicht mal zwischendrin abzubiegen und die Schule zu vernachlässigen. So dürfen auch sie sich nun über das Abschlusszeugnis freuen. Die Schüler haben nun die Voraussetzungen, gestärkt den nächsten Schritt zu machen, welcher sie einem selbstbewussten und selbstbestimmten Leben näher bringt.

Wir wünschen den drei glücklichen Abschlusschülern auf ihrem weiteren Weg alles Gute, viel Erfolg und das notwendige Durchhaltevermögen.