Klebeband über die Fahrbahn gespannt

An mehreren Stellen in den Stadtgebieten von Ravensburg und Weingarten hat ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen Paketklebeband über die Fahrbahn gespannt.

In einer Höhe von etwa1,5 Metern brachte der Täter die Behinderungen im Bereich der Ravensburger Straße und zur Zufahrt der gewerblichen Schule über der Fahrbahn an, teilt die Polizei mit. In keinem der genannten Fälle ist beim Durchfahren des Bandes jemand verletzt oder etwas beschädigt worden.

Die Polizeireviere Ravensburg und Weingarten ermitteln wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.