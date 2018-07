Das Klavierduo Yoshiko Iwai und Yuka Imamine, beide gebürtige Japanerinnen, spielt am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr im Pianohaus Boger, Meersburger Straße 10, Werke von Mozart und Schubert für Klavier. Karten können für zehn Euro, ermäßigt fünf Euro, unter Telefon 0751 / 25840 oder per E-Mail an info@pianohaus-boger.de reserviert werden.