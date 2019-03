„Klassische Konzerte sollen nicht hinter einer Elitenwand verschwinden“

Persönliche Kontakte zum Kantor haben es möglich gemacht, dass am Samstag, 30. März, das Studentische Orchester Baden-Württemberg in der Ravensburger Christkönigskirche konzertiert. Denn Dirigent Jonathan Föll, zugleich Vorstand im gemeinnützigen Verein „Studentisches Orchester Baden-Württemberg“, ist Ravensburger, hat an der dortigen Musikschule angefangen, Violine zu spielen, und später im Kammerorchester Bodensee-Oberschwaben mitgespielt. An der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen hat er auf Lehramt mit Hauptfach Violine studiert und zudem Unterricht in Chor- und Orchesterleitung erhalten.

Als freischaffender Musiker konzertiert er mit seiner Geige und leitet einige Chöre. Noch als Student hat er 2016 mit zwei weiteren Studierenden, Friederike Haselberger und Elisabeth Vöhringer, das Studentische Orchester Baden-Württemberg gegründet, ein sinfonisches Orchester mit rund fünfzig Musikerinnen und Musikern. Die „Schwäbische Zeitung“ hatte Gelegenheit, mit ihm über das Orchester und das bevorstehende Konzert zu sprechen.

Wie muss man sich die Arbeit des Orchesters vorstellen?

Föll: Der Fokus liegt auf Studierenden in ganz Baden-Württemberg. Die Spieler kommen von Trossingen und anderen Musikhochschulen wie Freiburg oder Karlsruhe, meist noch durch persönliche Kontakte, aber wir suchen uns noch breiter aufzustellen. Sobald ein Projekt feststeht, schreibe ich bisherige Spieler an, aber auch Orchester von Hochschulen, Unis und PHs. Es gibt dort zwar Orchester, aber da sind die Spieler an wöchentliche Proben gebunden.

Sind auch Spieler aus dem Ravensburger Raum dabei?

Ja, wir haben und hatten Spieler aus dem Raum Ravensburg. Sie kamen von der dortigen Musikschule oder sie sind mit mir in Trossingen gewesen.

Wie entsteht ein Projekt, wie wird geprobt?

Ich lege das mit dem Orga-Team fest. Wir spielen meistens ein klassisches Konzertprogramm mit Ouvertüre, Solistenkonzert und Sinfonie. Das Repertoire ergibt sich aus der Zusammensetzung der Musiker, zudem gibt es immer jemanden, beispielsweise aus dem Masterstudium, der ein Solokonzert spielen möchte. Diesmal ist es Barbara Köbele aus Lübeck. Sie kommt ursprünglich aus Nagold, so dass wir auch dort spielen. Geprobt wird eine Woche im Jahr. Damit jeder mitmachen kann, wird die Probenwoche von uns vorfinanziert und wir versuchen, die Kosten auf Spendenbasis durch Sponsoring zu refinanzieren. Gerne würden wir zwei Projekte im Jahr machen, aber das wird mit der Finanzierung schwer werden.

Sind auch die Konzerte kostenlos?

Ja, der Partizipationsgedanke ist mir wichtig. Auch hier soll jeder dabei sein und das Konzert besuchen können, klassische Konzerte sollen nicht hinter einer Elitenwand verschwinden.