Klassiker der Kinderliteratur auf der Konzerthaus-Bühne

Die Württembergische Landesbühne Esslingen ist am Sonntag, 5. Dezember, um 15 Uhr zu Gast im Konzerthaus Ravensburg. Mitgebracht hat es das Familientheaterstück „Der kleine Nick“, die Geschichte eines aufgeweckten Jungen, der zusammen mit seinen Freunden alle möglichen und unmöglichen Geschichten erlebt. Ein Klassiker der modernen Kinderliteratur wird für die ganze Familie auf der Bühne im Konzerthaus aufgeführt, geeignet ist das Stück für Kinder laut Pressemitteilung ab sechs Jahren. Es werden spezielle Familienkarten angeboten. Diese gelten für maximal zwei Erwachsene mit bis zu fünf Kindern und sind in der Tourist Information Ravensburg erhältlich.

Die Schauspieler der Jungen Württembergischen Landesbühne Esslingen inszenieren die berühmt gewordenen Geschichten von René Goscinny, einer der beiden Erfinder von Asterix und Obelix, und dem Zeichner Jean-Jacques Sempé, der die Figur des kleinen Nick seit den 1960er-Jahren liebevoll zeichnete. Später wurden diese Geschichten in fünf Büchern zusammengefasst, die heute zu den Klassikern der modernen Kinderliteratur zählen. Tickets im Vorverkauf gibt es bei der Tourist-Information Ravensburg, Marienplatz 35, in Ravensburg, Telefon 0751/ 82800, oder per E-Mail an tourist-info@ravensburg.de sowie online bei www.reservix.de.