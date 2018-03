Klarer Sieg für Ravensburgs A-Junioren

Vier Standardsituationen, vier Gegentore. So liest sich der Spielbericht der C-Junioren des FV Ravensburg bei der 0:4-Niederlage in der Fußball-Oberliga gegen den 1. CfR Pforzheim. Die A-Junioren der Ravensburger gewannen gegen den Tabellenletzten SV Bad Buchau deutlich mit 5:0.

C-Junioren-Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FV Ravensburg 4:0 (3:0) – Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Tim Luff (14., 18., 25.), 4:0 Benjamin Miller (43.) – FV: Schraff, Schwarz, Agbodemegbe, Dick, Hill, Rauch, Schulz (36. Larisch), Knörle (55. Ekincioglu), Gresser, Xhemaili, Busch (36. Herold). In Pforzheim fand Ravensburg keine Antworten auf die Konterstärke und die gefährlichen Standardsituationen der Gastgeber. Nach einem Freistoß in der 14. Minute traf Tim Luff zur Führung für den CfR. Vier Minuten später fast die gleiche Szene: Ein Freistoß aus ähnlicher Position, diesmal war Luff per Kopf zur Stelle – 2:0. In der 25. Minute traf Luff zum dritten Mal, wieder stand er nach einem Freistoß genau richtig, diesmal allerdings wohl in Abseitsposition. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen. Auch Tor Nummer vier resultierte aus einer Standardsituation, Benjamin Miller köpfte einen Eckball ins Tor.

A-Junioren-Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – SV Bad Buchau 5:0 (1:0) – Tore: 1:0 Jannik Wanner (5.), 2:0, 3:0, 5:0 David Hoffmann (74., 81., 87.), 4:0 Kubilay Coskun (86.) – FV: Segbers, Becker, Walter (78. Pfister), Schmid, Lück (70. Hartmann), Fetic (70. König), Hoffmann, Wanner, Coskun, Schnell (83. Goodman), Weiß. Gegen den Tabellenletzten Bad Buchau ging der FV Ravensburg nach fünf Minuten in Führung. Jannik Wanner traf per Freistoß. In der Phase nach dem 1:0 hatte der FV weitere Chancen, je länger das Spiel aber dauerte, desto mehr verflachte es. Ravensburg blieb spielbestimmend, aber ungefährlich. Bis in die Schlussphase blieb es dabei, dann köpfte David Hoffmann einen Freistoß von Hannes Schmid zum 2:0 ins Tor. Kurz darauf war es wieder Hoffmann, der von Pascal Weiß freigespielt wurde und den Ball zur Entscheidung in den Winkel setzte. In der 86. Minute bediente Thomas König Kubilay Coskun zum 4:0, den Schlusspunkt setzte Hoffmann mit seinem dritten Tor. Damit bleibt Ravensburg Dritter, punktgleich mit dem Tabellenzweiten Balingen und zwei Punkte hinter dem Tabellenführer SV Zimmern. Beide haben allerdings zwei Spiele weniger als Ravensburg absolviert.