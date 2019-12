Klare Siege für die U20 des EVR

Kein Problem hatten die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga III mit Schlusslicht Peiting und gewannen zweimal deutlich mit 9:0 und 7:2. In beiden Begegnungen war die Auftaktphase aber harte Arbeit. Die Ravensburger U17 überraschte in der Landesliga in Lindau.

U20, Deutsche Nachwuchsliga III: Der EV Ravensburg steht in der Tabelle nun auf Platz eins, sechs Punkte vor Schwenningen. Die Schwäne haben allerdings drei Begegnungen weniger absolviert als Ravensburg. Nur 1:0 stand es im ersten Spiel nach dem ersten Drittel durch ein Tor von Pablo Koidl in der zwölften Minute. Im zweiten Abschnitt folgte eine Matchstrafe gegen Peiting. In der Folge schraubte der EVR das Ergebnis durch Überzahltreffer von Eric Bergen und Leon Dalldush (2) sowie einen Unterzahltreffer von Jon Jäger innerhalb von sieben Minuten auf 5:0. Im Schlussabschnitt sorgten Dalldush, Marvin Wucher, Stefan Rodrigues und Koidl für ein klares 9:0. Strafen: Ravensburg 18 Minuten, Peiting 10 Minuten + 25.

In der zweiten Begegnung hatte Ravensburg zwei Drittel lang Probleme gegen den Tabellenletzten. Zur ersten Pause stand es erneut nur 1:0. Torschütze war Jon Jäger. Im zweiten Abschnitt erzielte Marcel Mezler schnell das 2:0. In der 30. und 32. Minute schoss Peiting zwei Tore zum Ausgleich, eines davon in Unterzahl. Erst in der 38. Minute erzielte Rodrigues das 3:2. Das letzte Drittel gehörte dann den Ravensburgern. William Ahlin, Jon Jäger, Leon Dalldush und Pablos Koidl schraubten das Ergebnis auf 7:2. Strafen: Ravensburg 14 Minuten + 10, Peiting 21 Minuten + 20.

U17, Landesliga: Mit einem 4:2-Erfolg hat die U17 des EVR den Spitzenreiter Lindau für zwei Tage von der Tabellenspitze gestürzt. Die zweite Begegnung wurde allerdings klar mit 0:5 verloren. Ganz offensichtlich hatten die jungen Islanders den Lokalrivalen in der ersten Begegnung etwas unterschätzt. Leon Betz, Maxim Kessler, Jakub Michalski und Diego Schniepp trafen zum EVR-Sieg. Zwei Tage später spielte Lindau seine Stärken wieder aus und gewann mit 5:0. Die Ravensburger nahmen sich durch zu viele Strafzeiten phasenweise selbst aus dem Spiel.