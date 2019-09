Klappmesser-Angriff in Wangen: Angeklagter gibt Tat in Briefen zu

Mit dem Vorwurf des versuchten Mordes sieht sich ein 41-Jähriger seit Montag in einem Schwurgerichtsverfahren vor dem Landgericht Ravensburg konfrontiert. Noch nicht vor der Kammer, aber in Briefen an seine Partnerin hat der Angeklagte eingeräumt, im April nach einem zunächst verbalen Streit beim Busbahnhof in Wangen ein Klappmesser gezogen, es einem Kontrahenten in den Bauch gestoßen und diesen dabei lebensgefährlich verletzt zu haben.

Staatsanwaltschaft geht von heimtückisch versuchtem Mord aus

Die Staatsanwaltschaft geht von heimtückisch versuchtem Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aus. In einer Notoperation war das Opfer damals gerettet worden. Einen Tag nach er Tat hatte sich der jetzt Angeklagte der Polizei gestellt.

Am Montag beschuldigte er sein Opfer, ihn bei früheren Begegnungen immer wieder provoziert zu haben. Zu dem Prozess sind acht Zeugen geladen. Die Urteilsverkündung ist am 24. Oktober vorgesehen.

Seit April in Haft

Der vor der Tat in einer nordwestlichen Gemeinde des Landkreises Ravensburg lebende mutmaßliche Täter befindet sich seit dem 20. April in Haft, von wo aus er am Montagvormittag in Handschließen und Fußfesseln vorgeführt wurde.

Der Vorsitzende Richter berichtete beim Prozessauftakt aus den Akten von der Jugendzeit des Angeklagten. Die war demnach gekennzeichnet von familiären und schulischen Problemen.

Schon mit zwölf Jahren Haschisch konsumiert

Mit Alkohol kam der heute Anfang 40-Jährige erstmals im Alter von elf Jahren in Kontakt und konsumierte dann regelmäßig. Es folgten Heroin, Kokain, Gewalttaten, und nach jahrelanger Abstinenz erneut Alkohol mit täglich bis zu 20 Flaschen Bier einschließlich Schlaftabletten. Haschisch konsumierte der Mann laut Richter bereits mit zwölf Jahren täglich, LSD probierte er als Teenager und Ecstasy als gerade Volljähriger.

Mit Spritzen begann er im Alter von 17 Jahren. Er kam 1998 durchgängig ins Methadon-Programm, hat Entgiftungsversuche und Therapien abgebrochen und flog wegen Disziplinlosigkeiten mehrmals aus Einrichtungen wie dem Zentrum für Psychiatrie (FP) in der Weissenau. Während man dort seinen Teilentzug versuchte, hatte er sich auf dem Schwarzmarkt Drogen besorgt.

Der Angeklagte hielt sich mit Dealen über Wasser

Zudem glitt er nach abgebrochener Lehre, Arbeitslosigkeit, Gelegenheitsjobs und nachgeholter Mittlerer Reife erneut ab, hielt sich mit Dealen über Wasser und erkrankte an Leukämie.

Im Juli 2017 wurde er aus einer Restfreiheitsstrafe zur Bewährung entlassen und arbeitete bei verschiedenen Zeitarbeitsfirmen. Ab Juli vergangenen Jahres war der jetzt Angeklagte arbeitslos, ab März dieses Jahres und damit einen Monat vor der Tat erhielt er Hartz IV.

"Ich wollte das gar nicht"

Um die Tat in Wangen zu klären, zitierte das Gericht am ersten Prozesstag aus Briefen des Angeklagten an seine jetzige Freundin. In denen bezeichnete er seine Tat als „einzigen Alptraum“, „…denn schließlich wollte ich das gar nicht“.

Er habe sich von seinem Kontrahenten wiederholt provoziert gefühlt und das Messer gezogen, als der ihn bedrängt und ihm grundlos mit dem Kopf an die Stirn geschlagen habe. Seine Absicht sei nur gewesen, so heißt es in den Briefen weiter, „dass der uns in Ruhe lässt“ – und wollte ihn am Arm treffen.

Auch habe er Angst gehabt, sein Kontrahent schlage ihn „zum Krüppel“ Er könne nicht fassen, so dumm gewesen zu sein und sich zur Tat habe hinreißen lassen, verlas der Richter weiter. Und: Das sei der größte Fehler seines Lebens gewesen. Mit Schuld daran seien die zuvor gerauchten „Sch…-Kräuter“ und der Alkohol gewesen.

In den Schreiben schildert der Mann weiter, allein die Liebe zu seiner Freundin und die Hoffnung auf Zeit mit dem gemeinsamen Sohn nach der Haftzeit halte ihn am Leben. Der Junge ist vor zwei Monaten geboren worden, dessen Mutter will er demnächst in der Justizvollzugsanstalt heiraten – und dort erneut eine Ausbildung starten.

Der Prozess wird fortgesetzt.

