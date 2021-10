Klangzauberer Martin Kälberer kommt in die Ravensburger Zehntscheuer

Klanglandschaften zwischen Minimal-Music und moderner Klassik bis hin zu Ambient-Sounds bietet der Multi-Instrumentalist Martin Kälberer in seinem neuen Programm „InSightOut“, das er am Freitag, 8. Oktober, um 20 Uhr in der Zehntscheuer spielen wird.

Entstanden sind seine neuen Kompositionen als tiefer Blick nach Innen und als Konzentration auf das Wesentliche in einer seltsamen Zeit der Stille. Meditative Passagen steigern sich ins Eruptive, gelegentlich scheinen Spuren von Kälberers jazzigen Ursprüngen durch.

Schweizer Metallinstrument kommt zum Einsatz

Live wird er wieder vermehrt am Flügel zu hören sein, wobei einige der Instrumente seines Klanguniversums nicht fehlen, wie etwa das Schweizer Metallinstrument „Hang“. Der Ticketpreis im Vorverkauf beträgt 24 Euro. Ermäßigte Tickets kosten 22 Euro und für Vereinsmitglieder 20 Euro.

Vorverkaufsstelle ist die Tourist-Info in Ravensburg, das Musikhaus Lange und die Schwäbische Zeitung. Weitere Informationen unter der Internetseite: www.martinkaelberer.com