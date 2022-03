Klang und Farbe - KopfHörer-Band hat neues Programm

Die dritte Auflage der KopfHörer-Konzerte ist zu Gast in Ravensburg und Wangen. Die KopfHörer-Band treibt es dieses mal bunt und präsentiert ihr neues Programm „Konzert mit Klang und Farbe“ am 19. März in St. Jodok in Ravensburg und am 20.März in St. Ulrich in Wangen.

Lieblingsfarbe? Ein leidenschaftliches Rot? Ein kaltes Türkis? Ein sonniges Gelb? Farben lösen nicht nur Emotionen aus. „Sie stehen auch für Lebensphasen und Situationen: Wir sind noch grün hinter den Ohren, machen einfach mal blau oder durchleben unsere schwärzesten Stunden“, so die Band. Solche Momente wurden auch Thema der Popsongs, die bei diesem Konzert auf dem Programm stehen. KopfHörer gibt Denkanstöße und fordert dazu auf, mit allen Sinnen zu lauschen. Nicht nur altbekannte Klassiker, sondern auch jüngere Songs werden so aus einem neuen Blickwinkel „gehört“ und vielleicht das erste mal richtig verstanden.

Tanja Fimpel (Gesang), Susanne Hund (Saxophon), Stefan Schellinger (Gitarre, E-Piano), Karl Herzog (Bass), Timo Kögler und Eddy Hohl (beide Schlagzeug, Gesang) verbindet seit vielen Jahren ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik. Ergänzt wird die Band durch Alina Schellinger und Simone Kohler, die immer wieder zwischen den Zeilen lesen, englische Songtexte übersetzen und durch dieses musikalische Kaleidoskop führen.Während der Konzerte gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht. Die Sitzplätze werden zugewiesen. Der Eintritt ist frei, Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Infos unter www.jugendkirche-ravensburg.de/kopfhoerer