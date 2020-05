Klagen auf Schadenersatz gegen VW? So funktioniert's

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat am Montag das Verhalten von Volkswagen als „sittenwidrig“ bezeichnet. Mit dem Dieselbetrug habe der Automobilbauer gegen die „Mindestanforderung im Rechts- und Geschäftsverkehrs“ verstoßen und die Genehmigung für die Autos habe er sich beim Kraftfahrbundesamt „durch arglistige Täuschung“ erschlichen.

Das BGH entschied, VW müsse das Auto des Klägers in diesem wegweisenden Fall zurücknehmen und dem Kläger den Kaufpreis erstatten, inklusive Zinsen. Der Kläger erhielt damit einen Schadenersatz von 26.000 Euro für einen VW Sharan, den er 2014 für 31.490 Euro gekauft hatte und einige Jahre abgemeldet in der Garage stehen hatte. Je länger ein Auto gefahren wurde, desto geringer fällt laut Gericht aber der Schadenersatz aus.

Mit dem Urteil des BGH besteht für die weiteren rund 60.000 Klagen, die aktuell und bundesweit ausstehen, endlich eine gewisse Rechtssicherheit. Das bedeutet, die Amts-, Landes- und Oberlandesgerichte werden sich in ihrer Rechtsprechung gegenüber Volkswagen nun sehr wahrscheinlich am Urteil des Bundesgerichtshofs orientieren.

Wer darüber nachdenkt, Schadenersatz von Volkswagen zu verlangen, der hat nun also sehr gute Aussichten auf Erfolg vor Gericht - zumindest im Falle des Motors EA-189. Denn nur um diesen Motor - ebenfalls mit der skandalträchtigen Schummelsoftware, die am Prüfstand geschönte Messergebnisse erzeugte - ging es in diesem konkreten Fall.

Ob in Ihrem Auto ein EA-189 Motor steckt, erfahren Sie von VW-Vertragswerkstätten. Ziemlich sicher ist das, wenn der Wagen

zwischen 2007 und 2013 gebaut wurde und

ein Euro-5-Diesel mit einem

1,2-, einen 1,6- oder einen 2,0-Liter-Motor ist.

Wer ein Auto fährt, in dem der Motor EA-189 verbaut ist, kann sich hoffnungsvoll an einen Anwalt wenden. Die meisten Anwälte, die sich mit dem Diesel-Klagen beschäftigen, bieten das Erstgespräch sogar kostenlos an – als Kundenservice sozusagen. Schließlich geht es ja immer um dasselbe Thema. Ansonsten kostet dieses Gespräch 190 Euro plus Mehrwertsteuer.

Was Sie zum Erstgespräch mitbringen (oder vorab per E-Mail schicken) sollten, ist

der Kaufvertrag und

der aktuelle Kilometerstand.

Das genügt bereits. Aus dem Kaufvertrag lassen sich Kaufdatum, Kaufpreis und der damalige Kilometerstand ablesen. Zusammen mit dem aktuellen Kilometerstand ist die Anklageschrift im Prinzip nur noch Formsache. Solange das Datum des Kaufvertrags jedenfalls nicht schon zehn Jahre zurückliegt. Denn Kaufverträge verjähren auf den Tag genau nach zehn Jahren. In dem Fall ist nichts mehr zu machen.

Wenn die Voraussetzungen einer Klage also erfüllt sind, reicht der Anwalt für Sie eine Klage beim zuständigen Gericht ein. In dem Fall ist das normalerweise das Landgericht.

So stehen Ihre Chancen vor Gericht

In allen anderen Fällen - egal ob es sich um einen 3-Liter-Motor in einem Audi oder Skoda, um einen 4,2-Liter-Motor in einem Porsche oder um eine S-Klasse von Daimler handelt - die Situation bleibt dieselbe wie vor dem Urteil: „Es kommt darauf“, sagt Rechtsanwalt Alexander Heinrich, „wie das zuständige Gericht das sieht.“ Als Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht kümmert sich bei der Kanzlei TILP Rechtsanwaltsgesellschaft in Kirchentellinsfurt um die Diesel-Klagen der Kunden.

Heinrich erklärt, es habe Urteile gegeben, die den Argumenten der Kläger folgten, und es habe Urteile gegeben, die den Argumenten von Volkswagen folgten. Endgültige Sicherheit gebe es nie. Auf zwei Punkte kommt es bei den Erfolgschancen einer Klage an:

auf die Verjährungsfrist, auf die erfahrungsgemäße Entscheidung des jeweiligen Gerichts und auf die Risikofreude des Klägers

Über folgenden Link geht es zur Internetseite des Kraftfahrbundesamts:

Hier können Sie prüfen, ob Ihr Auto von einem offiziellen Rückruf betroffen ist und ob eine Klage Aussicht auf Erfolg hat.

Screenshot der Internetseite des Kraftfahrtbundesamts. (Foto: SHY / SZ)

1. Verjährungsfrist

Ob eine Klage zulässig ist, hängt von der sogenannten dreijährigen kenntnisabhängigen Verjährungsfrist des Käufers ab. Ab welchem Zeitpunkt hat der Käufer also gewusst, dass er einen Anspruch auf Schadenersatz hat. Ab diesem Zeitpunkt hat er drei Jahre Zeit, den Anspruch geltend zu machen.

Volkswagen argumentiert in der Regel, die Frist habe 2015 begonnen, als die Medien über den Dieselbetrug berichteten. In dem Fall wäre die Frist Ende 2018 ausgelaufen – drei volle Jahre ab Ende des abgelaufenen Jahres.

Das Landgericht Duisburg argumentierte jüngst, die Kenntnis läge erst ab dem Urteil des BGH und der damit verbundenen Rechtssicherheit vor, also laufe die Frist erst Ende 2023 aus.

Die Kanzlei, in der Alexander Heinrich tätig ist, argumentiert nach der eigenen Richtlinie:

Eine sichere Rechtslage besteht seit 2017, als die beiden Oberlandesgerichte in Baden-Württemberg VW verurteilt haben.

Erst diese sichere Rechtslage habe dem Käufer deutlich gemacht, dass er einen gültigen Anspruch auf Schadenersatz habe. Und deshalb sieht Rechtsanwalt Heinrich die Verjährungsfrist gegeben bis Ende 2020.

Wer eine Schadenersatzklage einreichen will, der sollte das demzufolge also noch in diesem Jahr tun.

Im Falle eines Dieselfahrzeugs von Daimler mit Schummel-Software spielt die Verjährungsfrist in diesem Jahr übrigens noch keine Rolle.

2. Erfahrungsgemäße Entscheidung des jeweiligen Gerichts

Wer eine Klage einreichen möchte, kann dies an drei Standorten, den Gerichtsständen, machen:

in Wolfsburg, dem Sitz von Volkswagen,

am Standort des Verkäufers, zum Beispiel des Händlers,

am Wohnort des Käufers.

Die Aufgabe des Anwalts ist es, herauszufinden, welches der drei zuständigen Gerichte erfahrungsgemäß eher im Sinne des Klägers entscheidet - also ob das eher Gericht der Argumentation des Autoherstellers folgt oder der Argumentation des Käufers. Die Entscheidung für den richtigen Gerichtsstand kann die Erfolgsaussichten einer Klage deutlich verbessern.

In der Region ist zum Beispiel das Landgericht Ellwangen zuletzt mit einer klaren Linie im Sinne des BGH-Urteils aufgefallen.

3. Risikofreude des Klägers

Alexander Heinrich zufolge einigen sich Autohersteller wie VW fast nie außergerichtlich. „Der Kunde muss auf jeden Fall vor Gericht“, sagt der Anwalt. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, geht bei einer Klage kein großes Risiko ein – jedenfalls nicht finanziell.

Wer nicht rechtsschutzversichert ist, dem empfiehlt Heinrich, sich zuerst den Schadensbetrag vor Augen zu führen: „Wir berechnen für jeden Kunden den individuellen Schadensbetrag“ – und dann abzuwägen.

Im Falle der Diesel-Klagen gehe es im Durchschnitt um einen Schadensbetrag von 16.000 Euro, abhängig vom jeweiligen Kilometerstand, erläutert Heinrich. In diesem Fall beliefen sich die Gerichtskosten auf 879,- Euro und die Kosten des Anwalts auf knapp 2000 Euro.

Diese gut 2900 Euro müsse der Kläger bei Gericht in Vorleistung geben.

Ist die Klage erfolgreich, muss der Autohersteller die Prozess- und Anwaltskosten tragen und der Kläger erhält den Schadenersatz, muss aber auch das Auto zurückgeben.

Scheitert die Klage, bleibt der Kläger nicht nur auf den Kosten sitzen, sondern muss weitere knapp 2000 Euro für den Anwalt des Gegners auch noch übernehmen. Das sind dann insgesamt Kosten von fast 5000 Euro.

Sollte der Fall in die zweite Instanz, also zum nächst höheren Gericht gehen, kämen eventuell weitere 5000 Euro drauf. Das wären dann fast 10.000 Euro Prozesskosten gegenüber einem durchschnittlichen Anspruch auf 16.000 Euro - bei gleichzeitigem Verlust des Autos.

Das ist die Krux an der Angelegenheit: Jeder muss für sich entscheiden, was für einen Sinn er in einer Klage sieht: Geht es ums Prinzip oder geht es ums Geld? Da auch das BGH bestätigt hat, dass die Nutzung des Fahrzeugs von der Entschädigungssumme abgezogen werden muss – schließlich ist dem Käufer ja nicht durch die Nutzung ein Schaden entstanden – geht es in Wirklichkeit vermutlich um weniger Geld als viele Käufer sich erhofft haben.

Rechtsanwalt Alexander Heinrich von der Kanzlei TILP Rechtsanwaltsgesellschaft. (Foto: Thomas Niedermueller / TILP)

Trotz allem: „Die Aussichten sind gut“, sagt Rechtsanwalt Heinrich,

aber die Aussichten waren auch vor vier Wochen schon gut.

Schließlich hätten die Oberlandesgerichte in Stuttgart und Karlsruhe VW auch schon vor dem BGH verurteilt. „Jetzt ist man nur noch sicherer.“

Was heißt das für Kläger der Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale

Für diejenigen, die übrigens vor der jüngst entschiedenen Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale teilgenommen haben, gelten nun zwei Dinge:

Wer dem jüngst erreichten Vergleich mit Volkswagen zugestimmt hat, hat keine Rechtsmittel gegen VW mehr übrig. Eine weitere Klage ist definitiv nicht möglich. Wer dem Vergleich mit Volkswagen allerdings nicht zugestimmt hat, kann jetzt noch Schadenersatz fordern - wie oben beschrieben.

Alexander Heinrich empfiehlt – da es sich um den Prozess um den Motor EA-189 handelt - die Klage noch bis Ende Oktober einzureichen, um die genannte Verjährungsfrist bei VW nicht auslaufen zu lassen.

In allen anderen Fällen, auch mit Fahrzeugen anderer Hersteller, sollten Kläger ihre Klage noch in diesem Jahr einreichen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Rund um die Musterfeststellungsklage helfen auch Informationen der Verbraucherzentrale weiter.

Text und Fotos: DPA