KJC wird auch für Bienen zum Anziehungspunkt

Der KJC Ravensburg, namhafte Schule für Karate und Judo sowie Zentrum für Fitness und Wellness mit weiteren Sportarten, macht seinen Eingangsbereich und die Außenanlagen zu einem Futterplatz für Bienen. Wo schon jetzt im Frühjahr fast so schön wie in Japan die Kirschbäume blühen, entsteht außerdem ein ökologisch wertvolles Blumenmeer. Tausende Blumenzwiebeln werden gerade in einer großen Mitmachaktion von jungen Sportlern samt ihren Trainern in die Erde gebracht.

Christa Hoffmann, Pionierin im deutschen Judosport sowie Wegbegleiterin von Judotalenten wie Olympionikin Anna-Maria Wagner, empfing zwölf ihrer Schützlinge im Alter zwischen acht und 13 Jahren vor dem Training auf dem Rasen neben dem Beach-Volleyballfeld. Unter der Anleitung von Gärtner Matthäus Fäßler versenkten sie gemeinsam den ersten großen Schwung Blumenzwiebeln in der mit organischem Dünger aufbereiteten Erde. Im KJC bekommen junge Sportler auch ökologisches Knowhow mit auf den Weg. Die Kreissparkasse Ravensburg unterstützt deshalb die Pflanzaktion mit 1300 Euro aus dem Umweltfonds.

Im kommenden Frühjahr werden Frühblüher wie Krokus, Winterling oder Narzisse das Gelände an der Brühlstraße 36 zu einem bunten Hingucker machen. „Wir begeistern damit Kinder und Jugendliche für die Natur“, freut sich Günter Mohr, KJC-Gründer und früherer Karate-Nationaltrainer. Und weiter: „Solche Frühblüher sind für die lebenswichtigen Bienen die erste Nahrungsquelle im Frühjahr.“