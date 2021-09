KJC-Team weiterhin in der Erfolgsspur

Die Radsportler des KJC Ravensburg haben erneut mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Gleich drei neue Siege hat das Team um Tobias Hübner verbuchen können. Wieder gewann Linus Schmid in der Klasse U15, aber auch Ferdinand Hübner und Jugendtrainer Ben Koch standen ganz oben.

Den Anfang machte Ben Koch. Er startete als Gastfahrer für das Team Strassacker beim Jedermannrennen der Deutschland Tour in Nürnberg und siegte vor großer Kulisse im Sprint. Der Nachwuchs des Teams stand dem aber in nichts nach und beim dritten Lauf der Bawü-Schülermeisterschaft in Leutkirch gab es mehrere vordere Platzierungen für das KJC FEO Team. Allen voran Schmid und Hübner, die Siege einfuhren. Ein starkes Rennen zeigten auch Luan Elsäßer (Vierter) und Lukas Haupter (Siebter). Außerdem startete Landeskaderfahrer Samuel Schulz am Wochenende bei der deutschen Meisterschaft im 4er-Mannschaftsfahren in Genthin – dort belegte er mit der Mannschaft des Württembergischen Radsportverbandes den fünften Platz.