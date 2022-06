KJC-Talente halten an der Spitze mit

In Empfingen ist die fünfte Etappe des Interstuhlcups, der Württemberg-Liga im Radsport, gewesen. Das Rundstreckenrennen wurde auf einem knapp vier Kilometer langen Rundkurs ausgefahren, auf dem die Fahrer laut Mitteilung nicht nur mit den kurzen, aber steilen Anstiegen, sondern auch mit Wind und kühlen Temperaturen zu kämpfen hatten. Für ein Talent des KJC Ravensburg war das Rennen ein großer Erfolg.

Samuel Schulz schaffte im U17-Rennen (gemeinsam mit den Masters über 55 Kilometer) als einziger Nachwuchsfahrer den Sprung in die Spitzengruppe. Dort fuhr er nicht nur mit, sondern bestimmte das Rennen durch weitere Attacken, wodurch er nach knapp eineinhalb Stunden Renndauer verdient einen klaren Sieg feierte.

Im Rennen der (Elite-)Amateure zusammen mit den Junioren gab es weitere Podiumsplatzierungen für den KJC Ravensburg: Bei den Junioren fuhren Scott Neo Otto und Ferdinand Hübner im Peloton, in dem es mehrfach zu Attacken kam, mit, mussten sich im Sprint nach 90 Kilometern nur dem Öschelbronner Tillman Sarnowski geschlagen geben und beendeten das Rennen auf dem zweiten und dritten Platz der Juniorenwertung. Lukas Walzer (U19) wurde Achter, Julian Grison Elfter.

Amateur Luca Teuscher wurde laut KJC-Mitteilung früh durch einen Sturz ausgebremst und verlor dadurch den Anschluss zum Peloton. Als Solist gab er aber nicht auf, überholte noch ein paar Konkurrenten und beendete das Rennen auf Rang neun. Im Rennen der U15 startete Liam Gabron. Er behauptete sich lange vorne im Feld und kam als Siebter ins Ziel.

In Diessenhofen in der Schweiz gab es ein Nachwuchsrennen, das auch Teil des 4-Länder-Schülercups ist. Luan Elsässer vom KJC Ravensburg baute in der U15 durch Platz sechs seine Führung in der Gesamtwertung aus. Liam Gabron verteidigte als 32. seinen vierten Gesamtrang. Im Jugendrennen (U15) war Samuel Schulz Teil einer achtköpfigen Ausreißergruppe, im Zielsprint wurde der junge Ravensburger Vierter.