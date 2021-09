KJC-Talent setzt seine Erfolgsserie fort

Die Radsportler des KJC-FEO-Teams aus Ravensburg haben weitere Podestplatzierungen erreicht. Erfolgreich waren die Nachwuchssportler beim Rennen in Wangen vor allem in der U15. Hier setzte Linus Schmid seine Erfolgsserie eindrucksvoll fort.

Im U13-Rennen in Wangen war in Tim Seifried ein erster Aspirant des KJC Ravensburg auf einen Podestplatz dabei. Auf dem flachen Kurs mit einigen Wertungssprints reichte es dem Jüngsten im KJC-Team aber nicht ganz aufs Treppchen und er belegte den undankbaren vierten Platz.

Gemeinsamer Angrif bringt gemeinsames Podest

Umso erfolgreicher wurde es aus Ravensburger Sicht in der U15. Linus Schmid dominierte bereits die vergangenen Rennen. Der Seriensieger dieser Saison war auch in Wangen nicht zu schlagen. Bereits nach der ersten gewonnenen Wertung zog er seinen Konkurrenten laut Mitteilung davon und überrundete zur Hälfte des Rennens bereits das ganze Feld. Der Sieg war ihm natürlich nicht mehr zu nehmen. Kurze Zeit später attackierte Schmid erneut – dieses Mal nach Absprache mit seinen Teamkollegen Luan Elsässer und Lukas Haupter. Der Plan ging auf und alle drei enteilten dem Feld. So feierte das KJC-FEO-Team zum ersten Mal einen Dreifachsieg mit Elsässer auf Platz zwei und Haupter auf Platz drei.

Abgerissene Schuhschnalle verhindert Podium

Die Rennen der U17 und U19 wurden in Wangen gemeinsam gestartet. In Luca Teuscher und Julian Grison (U19) sowie Samuel Schulz, Ferdinand Hübner, Leo Wetzel und Lukas Walzer standen sechs KJC-Fahrer am Start. Die U19-Fahrer bestimmten das Rennen, vor allem die Schweizer sorgten für einen Schnitt über 43 km/h. In der vier Mann großen Spitzengruppe hielt in Justin Bellinger (RSC Biberach) nur ein U17-Fahrer mit. In der acht Fahrer starken Verfolgergruppe waren die KJC-Kaderfahrer Ferdinand Hübner und Samuel Schulz. Nachdem die Spitze das Feld überrundet hatte, war das U19-Rennen und auch der Sieg im U17-Rennen gelaufen. Jetzt galt es für die anderen Fahrer, die Plätze zu sichern. Bei einer Kollision mit einem Mitstreiter wurde die Schuhschnalle von Hübner abgerissen und er musste den Rest des Rennens mit offenem Schuh fahren. So hatte der Sprinter keine Chance mehr, den zweiten Platz zu holen, er wurde immerhin noch Vierter. Bergfahrer Schulz sprang ein und belegte im Sprint der Verfolger Platz drei. Walzer wurde Achter vor Wetzel. In der U19 belegte Teuscher Platz sechs, Grison wurde Achter.

KJC-Jugendtrainer Ben Koch startete ein letztes Mal als Gastfahrer für das Team Straßacker in Bad Dürrheim bei der Etappenfahrt Ridermen. Er zeigte wie bereits die Wochen zuvor eine starke Leistung. Beim Zeitfahren belegte er Platz elf, bei der schweren Straßenetappe Rang fünf un zum Abschluss sogar Rang drei. In der Gesamtwertung fehlten Koch nur 20 Sekunden auf Platz drei.