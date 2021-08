KJC-Radsportler fahren national ganz vorne mit

Die Ravensburger Radsportler des KJC-FEO-Teams um Trainer Tobias Hübner sind zuletzt mehrfach auf dem Treppchen gestanden. Linus Schmid klopft in der U15 sogar schon an der deutschen Spitze an. Mit Einzeltraining, Kleingruppentraining, Onlinestunden und virtuellen Tests haben sich die KJC-Talente fit gemacht.

In Ferris Gauer Nachbaur (U19), Luca Teuscher (U19), Ferdinand Hübner (U17), Leo Wetzel (U17), Linus Schmid (U15) und Luan Elsäßer (U15) sind gleich sechs KJC-Fahrer im Landeskader. Beim Bundessichtungsrennen auf der Bahn in Niederpöring überzeugten Ferdinand Hübner (Platz 14), Luan Elsäßer (32) und Linus Schmid (18). Beim Altstadtrennen in Ravensburg wurde Samuel Schulz in der U17 Zweiter. Souveräner Sieger in der U15 wurde Linus Schmid. Auch in der U13 stand in Tim Seifried (Dritter) ein KJC-Fahrer auf dem Podest. Ferdinand Hübner startete derweil mit dem Landesverband bei den deutschen Bahnmeisterschaften in Köln. Er wurde Neunter in der Vierer-Mannschaftsverfolgung und im Madison. Bei den baden-württembergischen Bahnmeisterschaften schwächte ein Magen-Darm-Virus das FEO-Team. Schmid wurde Dritter über 500 Meter und Fünfter im Punktefahren. Hübner belegte Platz sieben (500 m) und Platz vier (Punktefahren).

Beim Interstuhl Cup in Ottenbach belegte Luan Elsäßer in der U15 Rang drei. In der Männerklasse überzeugten die KJC-Jugendtrainer Ben Koch (souveräner Sieg) und Manuel Madlener (Vierter). Schmid verteidigte sein Führungstrikot in der U15 beim zweiten Lauf des Schüler-Cups in Freiburg. Beim zweiten Bundessichtungsrennen auf der Bahn in Mannheim überzeugte Linus Schmid mit Platz neun am ersten und Platz drei am zweiten Tag.