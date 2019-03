KJC-Radsportler fahren aufs Podest

Der Ravensburger Radsportler Ben Koch vom KJC-FEO-Team hat seinen ersten Sieg in der Eliteklasse gefeiert. Es war nicht der einzige Podiumsplatz für die Ravensburger Mannschaft an diesem Wochenende.

Auf einem schweren Rundkurs am Flugplatz in Pfullendorf gingen Heidy Lutz, Ferdinand Hübner, Leo Wetzel und Samuel Schulz in den Rennklassen U13/U15 und U17 weiblich an den Start. Das Feld war stark besetzt, weil es auch ein Sichtungsrennen war. Zudem war auch noch starke Konkurrenz aus dem nahen Ausland dabei. Bereits in der ersten Runde zog sich das Feld sehr weit auseinander, in der zweiten Runde bildete sich eine fünf Fahrer starke Spitzengruppe, in der auch Ferdinand Hübner dabei war. Das Quintett fuhr in einem enormen Tempo über den Kurs. Die drei weiteren KJC-Starter konnten nicht mithalten und fanden sich im Hauptfeld wieder. Zudem hatte Schulz bereits kurz nach dem Start einen Defekt, den er selbst beheben musste. Danach konnte er sich gut im Feld behaupten und das Rennen noch beenden.

Auch Hübner musste dem Tempo zur Rennmitte hin Tribut zahlen und fiel aus der Spitzengruppe heraus. Die verbleibenden Runden musste er alleine bei Gegenwind absolvieren und sich im Finale durch einen Sprint vor einer Fünfergruppe erwehren, die ihn eine Runde vor Schluss eingeholt hatte. Somit war das Ergebnis komplett und Ferdi konnte als Dritter in seiner Altersklasse noch einen Podestplatz erringen. Lutz wurde bei den Mädchen Siebte, ebenso Wetzel bei den Jungen. Schulz errang mit einer Runde Rückstand den neunten Platz. In der Klasse U17 gingen mit Luca Teuscher und Ferris Gauer-Nachbauer zwei Starter auf die Runde. Auch hier ein ähnliches Bild wie im Vorrennen: windig und dennoch schnell. Da auch die Mastersklassen mit am Start standen, war das Rennen noch schneller. Teuscher kam auf Platz 23 ins Ziel, Gauer-Nachbauer als 24.

Gathof und Koch in Zozznegg am Start

Die Amateur/Elite Fahrer des KJC waren bei den Rennen um den Hegau Cup erfolgreich. MTB-Profi Daniel Gathof startete in Zozznegg mit KJC-Jugendtrainer Ben Koch. Beide setzten sich bereits vor der Hälfte des Rennens mit zwei Juniorenfahrern ab. Koch entschied das teaminterne Sprintduell gegen Gathof für sich und feierte seinen ersten Saisonsieg.

Tags darauf stiegen Gathof, Koch und MTB-Profi Markus Kaufmann gemeinsam in Pfullendorf aufs Rad. Alle drei Fahrer waren früh in einer acht Mann starken Spitzengruppe vertreten. Nach und nach spaltete sich die Gruppe auf, nur Koch konnte ganz vorne mithalten. Am Ende hatte auch er Schwierigkeiten, kam aber dennoch als Dritter ins Ziel. Kaufmann wurde Vierter, Gathof ersprintete sich Rang sechs.