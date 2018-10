KJC-Kämpfer sichern sich vier Titel

Von den Landesmeisterschaften der Schüler sind die Karate-Nachwuchskämpfer des KJC Ravensburg mit vier Titeln nach Hause gekommen. Nicklas Kaiser, Sabrina Mayer, Paul Boger sowie Andrej Mihajlovic, Evelyn Kostbar und Coraly Neuschröer sind nun die besten Nachwuchskämpfer in Baden-Württemberg.

Bei der Karate-Landesmeisterschaft der Schüler in Eppingen wurden nicht nur die besten baden-württembergischen Nachwuchsathleten ermittelt, sondern auch die Qualifikationsplätze für die anstehende Deutsche Meisterschaft der Schüler vergeben. Vom Karate-Team des KJC Ravensburg waren in Paul Boger, Andrej Mihajlovic, Sabrina Mayer, Evelyn Kostbar, Nicklas Kaiser, Coraly Neuschröer, Julia Kirsch und Junias Boskovic die besten Ravensburger Nachwuchsathleten angetreten, um sich für die Deutsche Meisterschaft in Ilsenburg zu qualifizieren und den Landestrainer von ihren Qualitäten zu überzeugen. Zusätzlich reisten in Nikita Woitas, Celine Müller, Feyza Sahin, Janina Murawski und Matthias Lindel erfahrene Trainer als Betreuer mit, um das KJC-Team taktisch bestmöglich auf die zahlreichen Begegnungen einzustellen.

Dass die Ravensburger Karateka zu den besten in Baden-Württemberg gehören, bewiesen eindrucksvoll Nicklas Kaiser (Kumite Schüler A, +49 kg), Sabrina Mayer (Kumite Schüler B, bis 30 kg) und Paul Boger (Kumite Schüler A, bis 38 kg), die alle drei auch gegen kampfstarke Gegner ungefährdet die Goldmedaille in ihren Gewichtsklassen nach Ravensburg holten.

Gold beim Debüt

Zudem gelang es den Newcomern Andrej Mihajlovic, Evelyn Kostbar und Coraly Neuschröer bei ihrer ersten Team-Landesmeisterschaft, dank ihrer guten Techniken bis ins Finale vorzustoßen und dieses ebenfalls zu gewinnen. Das war der vierte Landesmeistertitel für den KJC an diesem Tag. Zusätzlich sicherte sich Julia Kirsch im Einzel den dritten Rang und damit nicht nur die Bronzemedaille, sondern auch das Ticket zur Deutschen Meisterschaft. Ebenso qualifizierten sich Evelyn Kostbar und Junias Boskovic durch ihre überzeugenden Leistungen im Einzel für die Meisterschaften in Ilsenburg.

Komplettiert wurde das gute Ravensburger Gesamtergebnis durch die Silbermedaille von Junias Boskovic sowie durch Bronze für Paul Boger in den Kumite-Teams der älteren Schüler. Der Lohn des anstrengenden Wettkampftages war neben sechs Startplätzen für die Deutsche Meisterschaft auch der zweite Platz im Medaillenspiegel der Meisterschaften und damit Platz zwei aller baden-württembergischer Vereine.