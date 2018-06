KJC-Judo-Nachwuchs startet durch

Fünf KJC-Judo-Youngsters haben sich für die Württembergische Meisterschaft U 12 qualifiziert, der höchsten Stufe dieser Altersklasse. Austragungsort der Südwürttembergischen Meisterschaft war Biberach.

Die Silbermedaille ging in der Klasse bis 40 Kilogramm an Pia Kerler. Nach einem Ippon-Sieg über Shania Beier vom JC Horb unterlag das KJC-Mädchen mit einem Shido der Erstplatzierten Laura Kühnel vom TSV Laichingen. Ihre Vereinskameradin Charlotte Christ erreichte nach drei Kämpfen nicht das Halbfinale, hatte sich jedoch mit dem 7. Platz qualifiziert. In der Klasse bis 37 Kilogramm erkämpfte sich Eric Förster vom männlichen KJC-Team die Bronzemedaille. Mit einem rasanten Wurf über Lewin Siegler vom VFL Kirchheim in der ersten Runde und Sieg über Theo Barnsteiner vom TSB Ravensburg stand Eric Förster im Halbfinale. Hier musste er sich dem späteren Meister Max Gutheil vom JV Nürtingen geschlagen geben. Im kleinen Finale erkämpfte er sich souverän gegen Leo Kirchmaier vom JV Nürtingen die Bronzemedaille. Spannend wurde es im Zwillingsduell Onur und Okan Köftegül. Bereits auf der Waage hatten sie die Kämpfe bis 50 Kilogramm verloren. Wegen 500 Gramm Übergewicht mussten beide in der Schwergewichtsklasse über 50 kilogramm starten. Sich bei zehn Kilogramm schwereren Rivalen durchzusetzen, war eine schwere Herausforderung. Onur besiegte im Viertelfinale Hannes Köhler vom JV Nürtingen. Im Halbfinale unterlag er Tony Hoffmann vom TV mengen. Mit dem Sieg über Bekir Dere von der TS Göppingen erfüllte sich Onur mit der Bronzemedaille seinem Medaillenwunsch.

Auch Okan gab in dem Feld von elf Teilnehmern sein Bestes. Nach einer Niederlage in der ersten Runde kämpfte er sich durch die Trostrunde in das zweite kleine Finale. Es unterlagen Domenic Alt von der Sportschule Kustusch und Hannes Köhler vom JV Nürtingen. Die Bronzemedaille ging jedoch an Emirhan Saygideger vom TV Uhingen. Die Württembergische Meisterschaft findet am 11. März in Heilbronn statt.