KJC-FEO-Team beendet Saison mit Sieg

Das Radsportteam des KJC Ravensburg hat zuletzt mit dem Kriterium in Wangen seine Straßensaison beendet. Im Rückblick war es eine sehr erfolgreiche Saison: Insgesamt 19 Siege konnten die Fahrer in den verschiedenen Nachwuchsklassen und im Amateurbereich einfahren und insgesamt 59 Mal standen sie auf dem Podium eines Radrennens.

Fahrer starten in die Vorbereitung

Viele der Fahrer durften deshalb in den vergangenen Wochen ihre wohlverdiente Trainingspause genießen, beginnen nun aber wieder mit dem Training, um die Saison 2023 vorzubereiten. Mit wöchentlich bis zu fünf betreuten Trainings bietet der KJC auch in diesem Winter ideale Trainingsbedingungen, um vor allem die Nachwuchsfahrer zu fördern.

Trotzdem steht der Rennbetrieb auch in diesem Winter nicht still. In diesen Wochen begann die über den Winter laufende Cyclocrosssaison. So fand am Sonntag in Baiersbronn das Rennen „Cross im Park“ statt. Dort startete U17-Jugendfahrer Luan Elsäßer. Im Rennen über 30 Minuten konnte Elsäßer früh seine Konkurrenten distanzieren und in den folgenden Runden seinen Vorsprung konstant auf deutlich über eine Minute ausbauen. Nachdem er vor zwei Wochen bei seinem ersten Rennen im Rahmen des Swiss Cyclocross Cup noch durch einen Defekt ausgebremst wurde, feierte er somit seinen ersten Saisonsieg und sicherte sich damit das gelbe Führungstrikot des Elektroland24-CX-Cups.