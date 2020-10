KJC-Fahrer Luan Elsäßer triumphiert in Blaustein

Für Luan Elsäßer läuft es im Moment. Denn nachdem er bereits letztes Wochenende das Rennen der deutschen Meisterschaft in der Altersklasse U13 gewann, triumphierte er nun erneut. In Blaustein bestätigte Elsäßer am Wochenende seine herausragende Form und sicherte sich den ersten Rang. Für das KJC-FEO-Nachwuchsteam aus Ravensburg, das von Tobi Hübner trainiert wird, war es das letzte Straßenrennen der kurzen Saison. Teilgenommen hat auch Ferdinand Hübner. Er landete im Rennen der U17-Klasse auf Platz sieben. Bei der U15-Altersklasse erreichte Samuel Schulz einen vierten Platz, Leo Wetzel wurde Siebter.