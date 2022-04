KJC-Athlet Paul Boger gewinnt internationales Turnier in Las Vegas

Über das Osterwochenende fand in Las Vegas die jährliche USA-Open sowie die International Junior Olympics 2022 statt. Athleten aus aller Welt reisten nach Nevada, um dort die besten Kämpfe der jeweiligen Kategorien zu ermitteln. Vom Karate-Team des KJC Ravensburg dabei war Paul Boger, der in der Kategorie U16 Open an den Start ging.

Für den 15-jährigen Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums in Ravensburg war es nach der Teilnahme an der Orléans Open die zweite große, internationale Meisterschaft in diesem Jahr und er zeigte hierbei deutlich, dass er nicht nur in der Lage ist, mit den Athleten der Weltspitze zu konkurrieren, sondern diese auch zu bezwingen. Nach erfolgreicher Vorrunde stand der KJC-Athlet mit Jaden Ott einem US-amerikanischen Athleten im Viertelfinale gegenüber. Nach der 1:0-Führung für Paul Boger ließ sein Kontrahent nicht locker und startete Angriff um Angriff, wobei er hierbei über das Ziel hinausschoss und im Eifer des Gefechts den KJC-Athleten mit einer unerlaubten, wenn auch unabsichtlichen Technik verletzte, sodass der Arzt gerufen werden musste. Doch Paul Boger bewies die auf diesem Niveau notwendige Tapferkeit, setzte den Kampf nach ärztlicher Behandlung konzentriert und konsequent fort und sicherte sich souverän den Einzug ins Halbfinale.

Hier wartete mit Seiga Briones ein Athlet aus Hawaii, der dort im Dojo von George Kotaka, einem mehrfachen Weltmeister, seit seinem vierten Lebensjahr trainiert. Doch auch diesen besiegte Paul Boger mit seinen schnellen Kontertechniken, die ihm den ersten Punkt der Begegnung und letztendlich mit dem 3:1-Endstand auch den Einzug ins Finale einbrachte.

In der Begegnung um Gold stand dem Ravensburger mit Aidan Nakajima-Wu kein Geringerer als der aktuelle Zweitplatzierte der Weltrangliste U16 bis 57 Kilogramm gegenüber. Beide Athleten begannen zunächst damit, ihren Gegner abzutasten und auf einen Fehler zu warten. Nach der Hälfte der Kampfzeit erkannte Paul Boger eine kleine Unaufmerksamkeit des Gegners und nutze diese mit einer schnellen Fausttechnik mit der vorderen Hand zum Kopf des Kontrahenten zum ersten Punkt. Jetzt war sein Gegner gezwungen, in die Offensive zu gehen, was der KJC-Athlet geschickt mit mehreren Kontertechniken ausnutze und seinen Vorsprung auf 4:0 vergrößerte. Als der Hauptkampfrichter nach Ablauf der Kampfzeit in Folge Paul Boger zum Sieger und damit zum Gewinner der International Junior Olympics erklärte, freuten sich um 3 Uhr nachts Ortszeit in Deutschland auch KJC-Cheftrainer Günter Mohr und alle Trainingspartner sowie Vereinsfreunde über diesen großen Erfolg des KJC-Nachwuchstalents, der damit hoffen darf, einen weiteren Schritt in Richtung EM-Qualifikation getan zu haben.

Hierfür stehen in den kommenden Wochen zwei Qualifikationsturniere in Koblenz und in Limassol auf dem Terminplan. Besonderen Wert wird der Bundesjugendtrainer auf das Abschneiden beim Weltcup in Limassol legen, da hier die internationale Konkurrenz dem Niveau einer Europameisterschaft entsprechen dürfte. Dank der Unterstützung des Albert-Einstein-Gymnasiums können Paul Boger und das KJC-Team bereits zur Registrierung und Vorbereitung nach Zypern fliegen.