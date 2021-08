Kitas sollen nach dem Sommer sicher starten

Nachdem die Stadt Ravensburg ein Corona-Konzept für die Schulen vorgelegt hat, ist nun eines für die Kindertagesstätten erarbeitet worden. So soll in den Kitas der Betrieb nach der Schließzeit im Sommer sicher organisiert werden. Ziel ist es, dass in den Einrichtungen keine Ansteckungen stattfinden, so eine städtische Pressemitteilung.

Die Stadt wird daher den Eltern für ihre Kinder weiterhin auf freiwilliger Basis Selbsttests über die Kitas zur Verfügung stellen. Kinder können so zweimal pro Woche getestet werden. In einigen Einrichtungen wird es auch PCR-Lolli-Pooltests geben. Die Träger der jeweiligen Kita entscheiden über die Testform. Regelmäßiges Lüften und CO2-Ampeln kommen ebenfalls zum Einsatz. Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen, müssen nach wie vor eine medizinische Maske tragen.

Wie auch bei den Schulen appelliert die Stadt an die Eltern, ihre Kinder noch vor dem ersten Tag nach der Schließzeit im Sommer einem ersten Selbsttest zu unterziehen. Damit sollen sich die Familien vor gegenseitiger Ansteckung schützen. Dem Personal soll dadurch mehr Sicherheit vor Ansteckungen oder Kontakt zu möglicherweise coronainfizierten Kindern gegeben werden.

Grundsätzlich sollen Eltern ihre Kinder bei Krankheitssymptomen nicht in die Kitas bringen, so die Stadt weiter. Zuerst solle ärztlich abgeklärt werden, ob eventuell eine Corona-Infektion vorliegt.