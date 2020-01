Kita St. Martin in Schlier spendet 250 Euro an Kleintierfreunde Ravensburg

Der Verein der Kleintierfreunde Ravensburg war im vergangenen Jahr bei der Pflege und Unterhalt des Kleintierzoos an seine finanziellen Grenzen gestoßen und hatte daher öffentlich um Spenden gebeten. Jetzt übergab die Kita St. Martin in Schlier 250 Euro an den Verein.

Die Kindertagesstätte erzielt laut Pressemitteilung bei ihrem traditionellen Martinsumzug durch den Verkauf von heißen Getränken und Vesper stets einen kleinen Gewinn, der danach an gemeinnützige Einrichtungen oder Projekte gespendet wird. 250 Euro kamen diesmal zusammen. „Bei der Besprechung über die Verwendung erinnerten wir uns an den Hilferuf der Kleintierfreunde in den örtlichen Medien“, wird Constanze Faißt in dem Schreiben zitiert.

„Wir haben die angedachte Spende dann auch mit den Kids besprochen und auch die fanden die Idee toll“, so die Erzieherin. „Wir freuen uns sehr über eure Spende und Hilfe, denn damit können wir für euch den Kleintierzoo auch weiterhin schön halten“, sagte Vereinsvorsitzender Thorsten Rundel zu den Kindern gemäß dem Schreiben. Danach waren die Kinder dann fast nicht mehr zu halten, auf das Füttern der Enten und Ziegen hatten sie sich schon lange gefreut.