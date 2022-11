Kita St. Franziskus spendet an Amalie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kindergarten St. Franziskus in Ravensburg hat im Rahmen seines St. Martinsfestes am 10. November Spenden für den Kinderhospizdienst Amalie gesammelt. „Wie es in dem Lied ,Ein bisschen so wie Martin’ heißt, wollen wir dem Beispiel des heiligen Martin folgen und Menschen helfen, denen es nicht gut geht“, sagt Kitaleiterin Waltraud Bentele-Henne (hinten links). Durch Eltern, Mitarbeiterinnen, Nachbarn und eine Spende der Mosterei Bentele aus Geratsberg sind 200 Euro zusammengekommen. Mit auf dem Foto: Frau Mogg von Amalie (m.), Erzieherin Tina Petruschke (r.) und die Kita-Kinder. Foto: Kita St. Franziskus