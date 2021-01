Kita-Plätze können bald online angefragt werden

- Platzanmeldungen in den Kindertagesstätten sind ab Donnerstag, 7. Januar, online möglich. Auch Informationen zu Kitas, Angeboten und vielem mehr sind abrufbar. Die Stadt Ravensburg führt dazu das Kita-Elternportal „Little bird“ ein. Mit ihm können Eltern ihre Kinder per Knopfdruck in allen Kitas in Ravensburg anmelden und sich über Angebote informieren, teilt die Stadtverwaltung mit. Damit werde Eltern die Suche nach geeigneten Kita-Plätzen für ihre Kinder deutlich erleichtert.

Nach kostenfreier Registrierung und Anmeldung können die gewünschten Plätze dann direkt online angefragt werden. Bisher mussten Eltern Anfragen und Anmeldungen in den Kitas vor Ort vornehmen. Eltern können das neue Kita-Elternportal unverbindlich wie eine Suchmaschine nutzen und sich über die Ravensburger Kitas, deren Öffnungszeiten und pädagogischen Angebote informieren. Nach einer personalisierten Registrierung und Anmeldung im Portal haben sie dann die Möglichkeit, direkt online, bequem von zu Hause, vom PC oder Handy aus, Platzanfragen an die gewünschte Kita zu stellen – und das an bis zu drei Kitas gleichzeitig mit der Angabe der Prioritäten.

Auch für die Kitas selbst, die Träger und die Stadtverwaltung eröffnet die neue Kita-Software mit ihrem Verwaltungsmodul neue Möglichkeiten, was insbesondere das Platzmanagement und die Übersicht über die aktuelle Belegungssituation angeht, teilt die Stadt mit. Der Sozialausschuss des Gemeinderates hatte die Verwaltung beauftragt, die Einführung einer zeitgemäßen Software zu prüfen. Auch der Gesamtelternbeirat Kitas (GEB) hat in seinen letzten Stellungnahmen zur Bedarfsplanung die Notwendigkeit einer Kita-Software aus Sicht der Eltern dargestellt. Nach vorbereitenden Arbeiten wurde anschließend das Ausschreibungserfahren abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt das Unternehmen „Little bird“