„Kita-Einstieg“ – Brücken bauen in frühe Bildung in Zeiten von Corona

Der Landkreis Ravensburg nimmt laut Pressemitteilung seit 2019 am Programm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend teil.

Von 2017 bis 2020 erhalten die geförderten Standorte dafür jeweils bis zu 150 000 Euro pro Jahr. Das Programm biete niedrigschwellige Angebote, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten und unterstützend begleiten und richte sich vor allem an Familien, die bisher nur unzureichend von der Kindertagesbetreuung erreicht werden. Standorte und Partner sind die Städte Wangen, Isny und Bad Waldsee sowie das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Ravensburg.

Newsletter „Kita-Einstieg“

Gemeinsam seien eine Koordinierungs- und Netzwerkstelle sowie vier Fachkraftstellen geschaffen worden, die vor Ort für die Familien da seien. „In Zeiten der Corona-Pandemie stellt die Durchführung des Programms insbesondere für die Fachkräfte vor Ort eine große Herausforderung dar“, so Melanie Dittus, Koordinierungs- und Netzwerkmitarbeiterin für den „Kita-Einstieg“ beim Jugendamt Ravensburg.

Da Kindertageseinrichtungen und Familientreffs wie auch weitere Orte für Familien durch die Corona-Maßnahmen eine Zeit lang nur eingeschränkt geöffnet sein konnten, mussten andere Wege gefunden werden, um die Familien im Landkreis zu unterstützen. So sei beispielsweise ein Newsletter „Kita-Einstieg“ ins Leben gerufen worden, der kostenlos und unverbindlich abonniert werden konnte und Familien täglich mit kindgerechten Anregungen und Informationen zu Corona, Alltagshilfen oder praktischen Tipps zur Gestaltung des Tagesablaufs informiert habe. Insgesamt habe sich an allen Standorten der telefonische Austausch erhöht, um die Kommunikation mit den Kindern, Familien und Netzwerkpartnern zu erhalten und Anregungen für die Zeit in der Familie zu geben.