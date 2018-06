Kita bleibt im Seniorenzentrum Weststadt

Die Stadt Ravensburg verlängert den Betrieb der Kindertagesstätte (Kita) im Seniorenzentrum Alpenland in der Weststadt. Der Sozialausschuss hat sich am Montag dafür ausgesprochen, den Standort für die nächsten fünf Jahre zu betreiben und behält sich eine anschließende Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre vor. Die Stadt sucht nun nach einem Träger der Kita.

Die Kita im Seniorenzentrum ist im September vergangenen Jahres mit zwei Gruppen eingerichtet worden. Der Grund dafür war die dringende Sanierung im Bestandsgebäude der Kita Momos Welt. Ab März 2018 werden die zwei Gruppen wieder in die Räume von Momos Welt umziehen. Weil der Bedarf an Kita-Plätzen in der Weststadt aber sehr hoch ist, soll nach den Plänen der Stadt weiterhin eine Kita im Seniorenzentrum betrieben werden.

Die Kosten für die provisorische Kita in den vergangenen neun Monaten lagen nach Angaben der Stadtverwaltung bei 70 000 Euro. Für eine Fortführung des Projekts müssten wegen kleineren baulichen Veränderungen nochmals 100 000 Euro investiert werden.

Der Sozialausschuss hat am Montag zudem seine Zustimmung zu der Sanierung mehrerer Kindertagesstätten gegeben. Bewilligt wurden Maßnahmen in Höhe von 536 000 Euro. Von dem Geld profitieren Gebäude in Trägerschaft der katholischen Gesamtkirchengemeinde, darunter die die Kitas Bruder Konrad (Schornreute), Christkönig (Südstadt) und St. Josef (Weststadt).