Kirchstraße wird am Waaghaus saniert

Im Zuge der Sanierung des Gespinstmarktes in der Ravensburger Altstadt erneuert die TWS Netz die Strom- und Wasserleitungen in diesem Bereich und verlegt Leerrohre, in die später Breitbandkabel für schnelles Internet eingezogen werden.

Ab Montag, 18. Mai, schließt die TWS Netz die neuen Wasserleitungen an das bestehende Leitungsnetz an. Für die Dauer der Bauarbeiten muss die Kirchstraße auf Höhe des Waaghauses für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Für den Lieferverkehr zu den Geschäften der Marktstraße ist in dieser Zeit die Einfahrt in die Marktstraße – entgegen der Einbahnstraßenregelung – aus Richtung Obertor kommend möglich.

Der fußläufige Zugang zu den Häusern und Geschäften ist gewährleistet, wobei zeitliche Einschränkungen nicht ausgeschlossen werden können. Mit Blick auf die Pfingstferien pausieren die Bauarbeiten in der Kirchstraße dann von Samstag, 30. Mai, bis Sonntag, 14. Juni. Für die restlichen Arbeiten in diesem Bereich wird der Straßenabschnitt hinter dem Waaghaus dann noch einmal ab Montag, 15. Juni, für eine Woche gesperrt.