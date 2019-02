Kirchners Schweizer Spätwerk und mehr

„Fantastische Figuren“ heißt die Ernst-Ludwig-Kirchner-Ausstellung, die vom 16. März bis 10. Juni im Kunstmuseum Ravensburg zu sehen sein wird. Ausgehend vom Motiv des Fantastischen präsentiert das Kunstmuseum eine Einzelausstellung des deutschen Expressioniste (1880 bis 1935), Mitbegründer der Künstlergemeischaft „Die Brücke“, die mit über 100 Werken den Fokus neben Arbeiten aus Dresden, Berlin und Fehmarn auch noch sein eher unbekanntes Schweizer Spätwerk legt.

Obwohl Kirchner ein meisterhafter Landschaftsmaler war, bildete die menschliche Gestalt doch immer das Zentrum seines Schaffens. Schon früh zog es ihn in die pulsierende Metropole Berlin, wo er in exotisierten Ateliers sein Verständnis einer avantgardistischen Malerei zelebrierte, unterbrochen nur von eskapistischen Ausflügen in die Natur, wie das Kunstmuseum Ravensburg in einer Vorschau schreibt. Mit schnellem Strich gelingt es ihm dort spielerisch, auf Papier Moment und Bewegung einzufangen. Hier offenbart sich die herausragende zeichnerische Kraft Kirchners.

Neben Gemälden und Fotografien beleuchtet die Ausstellung anhand von Skizzenbüchern und zahlreichen Zeichnungen, welch hohen Stellenwert die Papierarbeiten in Kirchners Werk einnehmen.

Das Schweizer Spätwerk Ende der Zwanziger-Jahre offenbart schließlich Kirchners Neuerfindung als kompromissloser, progressiver Künstler, der bemüht war, einer sich stetig wandelnden Welt adäquaten Ausdruck zu verleihen. Mit dem von ihm getauften „Neuen Stil“ betritt er malerisches Neuland, indem er seine Bilder einer vollkommenen Flächigkeit unterwirft und seine expressiven Stil nun vollends aufgibt.

Leihgaben für die Ausstellung werden unter anderem vom Kirchner-Museum Davos, dem Museum Biberach und dem Lehmbruck-Museum Duisburg zur Verfügung gestelt und durch die Sammlung Selinka ergänzt.

Die Ausstellung wurde kuratiert von Katharina Beisiegel in Zuammenarbeit mit Ute Stuffer.

Die Vernissage ist für Freitag, 15. März, angesetzt.