Kirchliche Angebote wieder eingeschränkt

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen müssen die katholischen Kirchengemeinden in Ravensburg Mitte eigenen Angaben zufolge ihre Angebote im November etwas einschränken. So stehen die Ehrenamtlichen von „Orte des Zuhörens“ nur noch samstags von 10 bis 12 Uhr in der Liebfrauenkirche zum Gespräch bereit. Die Hygieneregeln werden eingehalten.

Weil der Begegnungsraum des Hauses der Katholischen Kirche im November geschlossen bleibt, steht dieser weder zum Aufenthalt noch zu Gesprächen offen, so eine Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit. Gesprächspartner sind jedoch telefonisch unter 0176 / 42571582 erreichbar.

Allerdings werden mittwochs von 12 bis 13 Uhr weiterhin kleine Vespertüten zum Mitnehmen im Rahmen der Aktion „Imbiss to go“ angeboten. Die Besucher dürfen sich jedoch nicht länger auf dem Vorplatz des Hauses der Katholischen Kirche aufhalten.