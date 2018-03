Kirchenmusik zu Ostern

Die Kar- und Ostertage sind auch ein Hochfest für die Kirchenmusik in all ihren Ausprägungen. In den katholischen Kirchengemeinden erklingt ein vielfältiges Gotteslob. Auftakt ist am Gründonnerstag: Im Gottesdienst um 18 Uhr in Christkönig singt der Chor Zwischentöne und um 19 Uhr in Liebfrauen das Vocalensemble Cantiamo.

Am Karfreitag werden die liturgischen Feiern (um 15 Uhr) mitgestaltet in Liebfrauen durch die Schola, in St. Christina, Christkönig und Dreifaltigkeit jeweils vom Kirchenchor. In Kooperation mit der Musikschule Ravensburg feiert die Jugendkirche Joel um 17 Uhr Karfreitag mit „Passion und Percussion“ in Liebfrauen.

Die Osternacht wird in Dreifaltigkeit gestaltet von Stefan Warthmann mit dem Ensemble VierCant ab 20.30 Uhr sowie der Festgottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr. In Schmalegg ist um 9 Uhr der Kirchenchor dabei.

Die Osternacht in Liebfrauen am Samstagabend wird vom Chor Zwischentöne unter Leitung von Carolin Jeske gestaltet. Der Kirchenchor Christkönig/St. Jodok lässt zusammen mit Bläsern die „Missa in stilo antico“ von Christian Heiß im Festgottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr in Christkönig sowie am Montag um 10 Uhr in Liebfrauen erklingen. Dort ist am Sonntag um 10 Uhr die „Missa solemnis“ in C-Dur von Mozart mit Solisten, Chor der Liebfrauenkirche und Orchester zu hören. Bei der Kathedralvesper in Liebfrauen am Sonntag um 18 Uhr erklingen Gesänge aus Taizé begleitet von meditativer Orgelmusik.

Der Kirchenchor wirkt am Montag auch im feierlichen Ostergottesdienst um 8 Uhr in Eggartskirch mit. Und schließlich findet in St. Christina am Montag um 17 Uhr ein Konzert für Sopran, Orgel und Blechbläser mit dem Quartett „Was Neues“ statt (Eintritt frei, Spenden erbeten).