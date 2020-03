Kirchengemeinderatswahl nur per Brief

Die Kirchengemeinderats- und Pastoralratswahl der katholischen Kirchengemeinden findet am 22. März nun doch ausschließlich als Briefwahl statt. Die Wahllokale bleiben geschlossen, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Die 20500 wahlberechtigten Katholiken in Ravensburg einschließlich der Mitglieder der polnischen und kroatischen Gemeinden haben die Briefwahlunterlagen bereits erhalten. Sie können ihre Wahlbriefe bis Sonntag, 22. März, 16 Uhr im dafür gekennzeichneten Briefkasten des jeweiligen Pfarramts einwerfen.

Die Verantwortlichen der Kirchengemeinden weisen darauf hin, dass die Gemeindehäuser wie das Haus der Katholischen Kirche bis auf weiteres geschlossen bleiben, auch das Angebot „Einfach Essen“ mittwochs fällt aus. Allerdings bleiben alle Pfarrbüros als pastorale Anlaufstellen zu den gewohnten Zeiten per Telefon oder E-Mail erreichbar. Die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin in seelsorgerlichen Fragen ansprechbar.

Die Erstkommunionfeiern werden auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben. Die Firmungen, die bis Ende Mai auch in Ravensburg geplant waren, werden zwischen September 2020 und März 2021 nachgeholt. Bis einschließlich 19. April sind alle öffentlichen Eucharistiefeiern und anderen Gottesdienste abgesagt. Die Sonntagspflicht ist für diesen Zeitraum ausgesetzt, so die kirchliche Mitteilung. Die Kirchen bleiben aber geöffnet, um Gläubigen die Möglichkeit zum Gebet zu geben.