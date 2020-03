Im ganzen Landkreis Ravensburg führen katholische Kirchengemeinden am Samstag, 14. März, eine Sammlung gebrauchter Kleidung zugunsten der kirchlichen Hilfsorganisation Aktion Hoffnung durch. Gesammelt werden gebrauchte und gut erhaltene Kleidung und Schuhe.

Die Aktion Hoffnung verwertet die gesammelten Textilien nach den strengen Kriterien des Dachverbands Fairwertung und unterstützt mit den Erlösen Entwicklungshilfeprojekte in den Ländern des Südens und Bildungsprojekte in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, heißt es in der Pressemitteilung. Ein größerer Teil der Erlöse fließe wieder in das Dekanat Allgäu-Oberschwaben zurück und werde dort für entwicklungsbezogene Aktivitäten verwendet.

In den meisten Gemeinden werde eine Straßensammlung durchgeführt. Die Kleiderspenden sollten bis 8 Uhr in wetterfesten Säcken an den Straßenrand gelegt werden. Sie würden dort von Ehrenamtlichen eingeladen und zu zentralen Sammelpunkten gefahren. In manchen Gemeinden werden auch Punktsammlungen durchgeführt, bei denen die Kleidung in einem bestimmten Zeitraum an einer zentralen Stelle abgegeben werden kann. Am 14. März werde es zudem von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit geben, direkt beim zentralen Sammelpunkt an der Oberschwabenhalle in Ravensburg und auf dem Festplatz in Weingarten gebrauchte und gut erhaltene Textilien zu spenden.