Kirchengemeinden bitten um Kleiderspenden

Die katholischen Kirchengemeinden in Ravensburg sammeln am Samstag, 26. Juni, gebrauchte und gut erhaltene Kleidung und Schuhe zugunsten der kirchlichen Hilfsorganisation „Aktion Hoffnung“. Gesammelt werden laut Pressemitteilung auch Lederjacken, Pelze, Wäsche, Taschen und Handtaschen, Haushaltswäsche, Gardinen, Decken oder Plüschtiere. Die Textilien werden nach den strengen Kriterien des Dachverbands FairWertung verwertet; mit den Erlösen werden Entwicklungshilfeprojekte und Bildungsprojekte in der Diözese Rottenburg-Stuttgart unterstützt, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Teil der Kleidung werde von der Sammelzentrale in Laupheim direkt an kirchliche Partner in Burundi, Brasilien, Namibia und im Kongo verschickt.

Kleidersäcke werden an die Haushalte im Kirchengemeindegebiet von Liebfrauen verteilt und liegen in den Kirchen Liebfrauen, Heilig Kreuz und Christkönig an den Schriftenständen aus. Im Gebiet der Kirchengemeinde Liebfrauen werden die am Samstag, 26. Juni, bis 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abgestellten Säcke abgeholt. Außerdem können Kleidersäcke am 26. Juni bis 8 Uhr in der Vehrengasse in Ravensburg auf der Rückseite des Hauses der Katholischen Kirche auf dem überdachten Parkplatz mit dem Schild „Pfarrer“ abgelegt oder von 10 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz am Pfarrhaus Christkönig (Anselm-Erb-Str. 10, Ravensburg) abgegeben werden. Von 9 bis 12 Uhr ist die Abgabe auch beim Haus der Rutenfestkommission auf dem Platz bei der Oberschwabenhalle in Ravensburg möglich.

In der Weststadt in Ravensburg kann die Kleiderspende in Säcken verpackt bis 26. Juni (8 Uhr) zur Sammelstelle im Vorraum der Dreifaltigkeits-Kirche gebracht werden. Im Ravensburger Süden sollten die Säcke in Weißenau, Torkenweiler, Weingartshof und Gornhofen am Sammeltag bis 8 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden. In Obereschach und Oberzell können die Kleiderspenden von 8 bis 10 Uhr bei den Sammelpunkten abgegeben werden: Jugendverkehrsschule (Eschachhalle) und Grundschule Langentrog, Kirchvorplatz Oberzell (St. Antoniusweg 8). Die Säcke dürfen lediglich an diesem Tag und zur angegebenen Zeit dort abgegeben werden.

Die Aktion Hoffnung ist laut Pressemitteilung eine kirchliche Hilfsorganisation, die seit mehr als 50 Jahren durch finanzielle Hilfen Partnerschaftsprojekte und Bildungsvorhaben in aller Welt unterstützt. Die gespendete Kleidung werde an Bedürftige weitergegeben oder diene in Projekten als Rohware, die auf den jeweiligen Markt angepasst und so wiederverkauft werde.