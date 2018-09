Kirchenchor sucht Sänger

Der Kirchenchor Christkönig/Sankt Jodok singt an Allerheiligen, 1. November, um 10.30 Uhr in der Christkönigkirche in Ravensburg die „Spatzen-Messe“ von Mozart. Die Messe wird mit Solisten und Orchester aufgeführt. Für diesen Auftritt werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht, die Freude an der klassischen Kirchenmusik haben. Geprobt wird ab Freitag, 7. September, jeweils um 20 Uhr im Gemeindesaal der Christkönig-Gemeinde. Nähere Infos sind von der Chorleiterin Elfriede Wäschle, Telefon 0751 / 23328, oder vom Chorvorstand Clemens Besenfelder, Telefon 0751 / 24986, zu bekommen.