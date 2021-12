Kirchenchor St. Peter und Paul Weißenau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Ende des Festgottesdienstes zum Christkönigssonntag am 21. November wurden vier langjährige Chormitglieder geehrt, welche zusammen auf sage und schreibe 255 Jahre Mitgliedschaft in einem kirchlichen Chor zurückblicken können.

Chorvorständin Andrea Burkhardt informierte die Gottesdienstbesucher zunächst über die bevorstehende Ehrung und bedankte sich bei den vier Chormitgliedern für ihre vielen Jahre der musikalischen Unterstützung im Kirchenchor Weißenau. Sie dankte allen Chorsänger/innen für ihre Treue in den zurückliegenden Monaten, welche pandemiebedingt sehr viel Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen verlangten. Einen besonderen Dank sprach sie in diesem Zusammenhang Chorleiter Erhard Andlauer für dessen Flexibilität und zusätzlichen Zeitaufwand aus.

Aus der Hand von Pfarrer Safi Powath erhielten Käthe Wagner (50 Jahre, davon 28 in Weißenau), Roland Schwärzler (60 Jahre davon 23 in Weißenau), Hubert Probst (seit 70 Jahren in Weißenau!) und Günther Drechsel (75 Jahre, davon 6 in Weißenau) anschließend neben der Urkunde des Diözesancäcilienverbandes noch einen Ehrenbrief unseres Bischofs Dr. Gebhard Fürst, in welchem er sich für das langjährige Engagement für die Kirchenmusik bedankt und den Geehrten sowie ihren Angehörigen die besten Wünsche für die Zukunft ausspricht.

Wegen der aktuellen Coronalage musste leider auf das vorgesehene gemeinsame Mittagessen des Chores im Magdalenensaal verzichtet werden. Alle Geehrten erhielten aber in der nächsten Chorprobe ein kleines Präsent von Seiten des Chores für ihre langjährige Treue.