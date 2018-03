Kirchenbrand: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Ravensburg steht im dringenden Verdacht, am 10. März in zwei Ravensburger Kirchen mutwillig Feuer gelegt zu haben. Beamte der zuletzt 20-köpfigen Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hätten ihn festgenommen, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte.

Nach umfangreichen Ermittlungen und Spurenauswertungen gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass der 40-Jährige an jenem Samstagvormittag zunächst zwischen 10 und 10.45 Uhr ein Plakat, das an einer Stellwand in der katholischen Kirche St. Martin in Schlier angebracht war, angezündet hat. Das Feuer war in diesem Fall wieder von selbst erloschen und hatte nur geringen Sachschaden angerichtet. Wenig später setzte der Mann in der katholischen Kirche St. Jodok in der Ravensburger Innenstadt eine Sitzgruppe im Bereich des linken Seitenschiffes mutwillig in Brand, der rasch auf die Zwischendecke und von dort auf das Dach übergriff.

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehren konnte eine Ausdehnung des Feuers auf die gesamte Kirche oder gar umliegende Gebäude verhindert werden. Dennoch beläuft sich der entstandene Gesamtsachschaden auf rund zwei Millionen Euro. Bei den weiteren Nachforschungen konnten die Ermittler in Erfahrung bringen, dass sich der 40-Jährige zu den jeweils relevanten Tatzeiträumen im Bereich der Kirchen St. Martin in Schlier und St. Jodok in Ravensburg aufgehalten hatte.

Drohung: Auch weitere Kirchen sollen brennen

Noch während die Ermittlungen auf Hochtouren liefen, ging am vergangenen Mittwoch über die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg eine anonyme Mitteilung ein, der zufolge weitere Kirchen brennen sollen. Aufgrund dieser Drohung wurde deshalb für die Kirchen in Ravensburg und Weingarten ein polizeiliches Schutzkonzept entwickelt und umgesetzt. In der Folge gelang es, den öffentlich zugänglichen Internet-Rechner ausfindig zu machen. Auch dort hatte sich der mutmaßliche Brandstifter zur entsprechenden Zeit nachweislich aufgehalten.

Auf der Suche nach der Ursache des Brandes in St. Jodok sind die Ermittler einen Schritt weiter. Sie schließen eine technische Ursache aus. Damit bleiben zwei mögliche Brandursachen übrig.

Aufgrund der sich verdichtenden Ermittlungserkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten beim Amtsgericht Ravensburg. Der mutmaßliche Brandstifter wurde am späten Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, der den Vollzug des Haftbefehls anordnete.