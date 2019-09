Kirchen und Orgelführung in Weißenau

Bundesweit wird am Sonntag, 8. September, der Tag des offenen Denkmals begangen. Aus diesem Anlass bietet der Kulturkreis Eschach am Samstag, 7. September, um 16 Uhr eine Führung durch die Weißenauer Klosterkirche an.

Anschließend kann zudem die historische Holzhey-Orgel besichtigt werden. Dazu werden die Türen geöffnet, um einen Blick in das Innere der Denkmalorgel zu erhalten. Die Holzhey-Orgel zählt laut Ankündigung zu den größten und bedeutendsten Denkmalorgeln in Süddeutschland. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um eine Spende wird gebeten.