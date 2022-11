Kirche und Kapelle mit Graffiti besprüht

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch eine Kapelle in der Mühlbruckstraße und die Liebfrauenkirche in der Kirchstraße mit Graffiti besprüht. Das teilt die Polizei mit. Die sogenannten Tags enthalten hierbei kirchenablehnende Inhalte. Die Täter richteten durch ihre Tat einen Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags an. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 entgegen.