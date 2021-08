Kirche & Kino in St. Jodok Ravensburg mit „Good Bye, Lenin!”

Mit „Good Bye, Lenin!“ von Wolfgang Becker haben die Organisatoren von Kirche & Kino in St. Jodok einen Film gewählt, der Zeit- und Familiengeschichte aus der Zeit der Wende interessant und zugleich tragikomisch verbindet. Am 14. September laden die „Kirche in der Stadt – Seelsorgeeinheit Ravensburg-Mitte“, die Seelsorge für Menschen mit Hörschädigung und die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg e.V. um 19.30 Uhr zur Filmvorführung in die Kirche St. Jodok in Ravensburg ein. Eine thematische Einführung und begleitende Materialien helfen dabei, die mehrfach ausgezeichnete Tragikomödie im zeitlichen Kontext einzuordnen. Der Film ist für Menschen mit Hörschädigung untertitelt.

Eine Anmeldung ist bei der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg e.V. unter www.keb-rv.de möglich. Kirche & Kino ist kostenfrei. Es besteht die Möglichkeit, an der Veranstaltung selbst einen freiwilligen Teilnahmebeitrag zu entrichten.