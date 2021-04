Kirche beruft neuen Zweigpräsidenten für Ravensburg

Anlässlich der Konferenz des Zweigs Ravensburg in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist Ernst Bosshard vergangenen Sonntag als neuer Zweigpräsident berufen worden – mit Giampietro Tonoli als Ratgeber. Bosshard löst Dènes Wijsbeek ab, der dieses Amt vier Jahre ehrenamtlich innehatte. Darüber informiert die Kirche in einer Mitteilung.

Unter dem Vorsitz des Pfahlpräsidenten Christian Bolt verfolgten die meisten Mitglieder die Zeremonie via Zoom von zu Hause aus. In seiner Abschiedsrede berichtete Wijsbeek von persönlichen Problemen und wie er durch Fasten und Beten und mit Hilfe von Mitgliedern Linderung erfahren habe. Bosshard studierte an der ETH Zürich und arbeitete Jahrzehnte als Berechnungsingenieur in verantwortungsvollen Tätigkeitsfeldern. Er ist nun im Ruhestand. Als junger Missionar diente er zwei Jahre in Norditalien, wurde als Zweigpräsident in Schaffhausen und später als Bischof in Winterthur eingesetzt. Giampietro Tonoli, der alte und neue Ratgeber in der Zweigpräsidentschaft, arbeitet hauptberuflich als Wirtschaftsingenieur. Die genannten Kirchenämter werden alle ehrenamtlich wahrgenommen.

Präsident Bolt ist das geistliche Oberhaupt der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage im Pfahl St. Gallen (Verwaltungsbezirk), zu dem auch die Kirchengemeinde Ravensburg gehört.